Этот лайфхак знают не все: зачем мыть посуду кетчупом

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Светлана Шкурупий
Кетчуп
— вкусный соус, который добавляют во многие блюда, потому что он насыщает вкус
и придает пикантности. Но оказывается, что не всегда его можно использовать по
назначению. Опытные хозяйки рассказали, что с помощью этого продукта легко
справиться с загрязнениями на посуде.
Зачем мыть посуду кетчупом (фото из открытых источников)
Если
у вас закончилось моющее средство или же вы намерено отказались от
"химии", тогда ловите лайфхак — отмыть посуду можно кетчупом. Этот
популярный соус эффективно ее очищает и полирует. Но есть нюанс — не всю
посуду.
Эксперты
говорят, что кетчуп хорошо справляется с загрязнениями только на медной посуда,
а и любых предметах из этого металла. Пятна и разводы с них можно удалить,
используя один томатный соус. Для этого намажьте кетчупом изделие и оставьте на
поверхности на 3-5 минут. Затем промойте под теплой водой или даже горячей,
чтобы результат был эффективнее. Затем вытрите посуду досуха чистым полотенцем,
чтобы добиться чистоты и блеска.
Напомним,
если вы решили помыть посуду, но заметили, что моющего средства нет, и пойти
купить его нет возможности, не спешите расстраиваться. На кухне можно найти другие средства, которые помогут вам справиться с загрязнениями.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что у кухонных губок, предназначенных
для мытья посуды, есть свои "секреты", ведь, как оказалось, их делают
разноцветными не для красоты, а с определенной целью. Что нужно знать?
Читай
также, что, наверное, у каждого в доме можно найти острые предметы,
концентрированные кислоты, различные средства и порошки для уборки. Они могут
представлять опасность для здоровья при неправильном использовании. Но
оказывается, у нас может храниться предмет, представляющий опасность для целой планеты.
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