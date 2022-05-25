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Этот лайфхак знают не все: зачем мыть посуду кетчупом

Эксперты рассказали, что отмыть загрязнения на медной посуде поможет один из самых популярных соусов

сегодня, 03:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Кетчуп — вкусный соус, который добавляют во многие блюда, потому что он насыщает вкус и придает пикантности. Но оказывается, что не всегда его можно использовать по назначению. Опытные хозяйки рассказали, что с помощью этого продукта легко справиться с загрязнениями на посуде.

Этот лайфхак знают не все: зачем мыть посуду кетчупом

Зачем мыть посуду кетчупом (фото из открытых источников)

Если у вас закончилось моющее средство или же вы намерено отказались от "химии", тогда ловите лайфхак — отмыть посуду можно кетчупом. Этот популярный соус эффективно ее очищает и полирует. Но есть нюанс — не всю посуду.

Эксперты говорят, что кетчуп хорошо справляется с загрязнениями только на медной посуда, а и любых предметах из этого металла. Пятна и разводы с них можно удалить, используя один томатный соус. Для этого намажьте кетчупом изделие и оставьте на поверхности на 3-5 минут. Затем промойте под теплой водой или даже горячей, чтобы результат был эффективнее. Затем вытрите посуду досуха чистым полотенцем, чтобы добиться чистоты и блеска.

Напомним, если вы решили помыть посуду, но заметили, что моющего средства нет, и пойти купить его нет возможности, не спешите расстраиваться. На кухне можно найти другие средства, которые помогут вам справиться с загрязнениями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у кухонных губок, предназначенных для мытья посуды, есть свои "секреты", ведь, как оказалось, их делают разноцветными не для красоты, а с определенной целью. Что нужно знать?

Читай также, что, наверное, у каждого в доме можно найти острые предметы, концентрированные кислоты, различные средства и порошки для уборки. Они могут представлять опасность для здоровья при неправильном использовании. Но оказывается, у нас может храниться предмет, представляющий опасность для целой планеты.


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Источник: https://ukr.media/science/443998/
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