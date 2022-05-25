Этот лайфхак знают не все: зачем мыть посуду кетчупом

Кетчуп — вкусный соус, который добавляют во многие блюда, потому что он насыщает вкус и придает пикантности. Но оказывается, что не всегда его можно использовать по назначению. Опытные хозяйки рассказали, что с помощью этого продукта легко справиться с загрязнениями на посуде.

Зачем мыть посуду кетчупом (фото из открытых источников)

Если у вас закончилось моющее средство или же вы намерено отказались от "химии", тогда ловите лайфхак — отмыть посуду можно кетчупом. Этот популярный соус эффективно ее очищает и полирует. Но есть нюанс — не всю посуду.

Эксперты говорят, что кетчуп хорошо справляется с загрязнениями только на медной посуда, а и любых предметах из этого металла. Пятна и разводы с них можно удалить, используя один томатный соус. Для этого намажьте кетчупом изделие и оставьте на поверхности на 3-5 минут. Затем промойте под теплой водой или даже горячей, чтобы результат был эффективнее. Затем вытрите посуду досуха чистым полотенцем, чтобы добиться чистоты и блеска.

Напомним, если вы решили помыть посуду, но заметили, что моющего средства нет, и пойти купить его нет возможности, не спешите расстраиваться. На кухне можно найти другие средства, которые помогут вам справиться с загрязнениями.

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