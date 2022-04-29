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Как помыть посуду без моющего: 5 средств, которые можно найти на кухне

Эксперты рассказали, как помыть посуду, если у вас закончилось моющее средство: названо 5 простых средств

сегодня, 03:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если вы решили помыть посуду, но заметили, что моющего средства нет, и пойти купить его нет возможности, не спешите расстраиваться. На кухне можно найти другие средства, которые помогут вам справиться с загрязнениями.

Как помыть посуду без моющего: 5 средств, которые можно найти на кухне

Как помыть посуду, если нет моющего средства (фото из открытых источников)

Пищевая сода

Можно применить пищевую соду, с ее помощью можно эффективно очистить посуду и придать ей блеска. К тому же, пищевая сода является натуральным антисептиком, поэтому можно ею очистить и столовые приборы.

Лимонная кислота

Еще один продукт, который можно найти на кухне, и он поможет справиться с проблемой. Лимонная кислота эффективно удаляет накипь с чайника, для этого нужно залить его кипятком и добавить 2 ч. л. кислоты. Затем прокипятите его несколько раз и хорошенько вымойте.

Хозяйственное мыло

Можно помыть посуду и хозяйственным мылом, для этого приготовьте мыльный раствор. Он отлично справляется с микробами и очищает поверхности.

Уксус

С помощью этого продукта можно очистить пригоревшие поверхности сковородок и кастрюль. Еще уксус, разведенный в воде, смывает остатки жира не хуже моющего средства.

Горчичный порошок

Удалить жир на посуде можно и с помощью горчичного порошка. Нанесите его на кухонную принадлежность, потрите и тщательно промойте под водой.

Напомним, что некоторые недобросовестные заготовители и продавцы молока часто подделывают продукт, добавляя в него моющие средства. Этот метод способствует повышению содержания жира и сохраняет продукт от скисания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пользователям Сети показали, как легко и без помощи специальных средств убрать жир с различных кухонных поверхностей и посуды.


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Источник: https://glavred.info/lifehack/kak-pomyt-posudu-bez-moyushchego-5-sredstv-kotorye-est-na-kazhdoy-kuhne-10360532.html
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