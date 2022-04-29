Как помыть посуду без моющего: 5 средств, которые можно найти на кухне

Если вы решили помыть посуду, но заметили, что моющего средства нет, и пойти купить его нет возможности, не спешите расстраиваться. На кухне можно найти другие средства, которые помогут вам справиться с загрязнениями.

Как помыть посуду, если нет моющего средства (фото из открытых источников)

Пищевая сода

Можно применить пищевую соду, с ее помощью можно эффективно очистить посуду и придать ей блеска. К тому же, пищевая сода является натуральным антисептиком, поэтому можно ею очистить и столовые приборы.

Лимонная кислота

Еще один продукт, который можно найти на кухне, и он поможет справиться с проблемой. Лимонная кислота эффективно удаляет накипь с чайника, для этого нужно залить его кипятком и добавить 2 ч. л. кислоты. Затем прокипятите его несколько раз и хорошенько вымойте.

Хозяйственное мыло

Можно помыть посуду и хозяйственным мылом, для этого приготовьте мыльный раствор. Он отлично справляется с микробами и очищает поверхности.

Уксус

С помощью этого продукта можно очистить пригоревшие поверхности сковородок и кастрюль. Еще уксус, разведенный в воде, смывает остатки жира не хуже моющего средства.

Горчичный порошок

Удалить жир на посуде можно и с помощью горчичного порошка. Нанесите его на кухонную принадлежность, потрите и тщательно промойте под водой.

Напомним, что некоторые недобросовестные заготовители и продавцы молока часто подделывают продукт, добавляя в него моющие средства. Этот метод способствует повышению содержания жира и сохраняет продукт от скисания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пользователям Сети показали, как легко и без помощи специальных средств убрать жир с различных кухонных поверхностей и посуды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!