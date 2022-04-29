Как помыть посуду без моющего: 5 средств, которые можно найти на кухне

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Светлана Шкурупий
Если
вы решили помыть посуду, но заметили, что моющего средства нет, и пойти купить
его нет возможности, не спешите расстраиваться. На кухне можно найти другие
средства, которые помогут вам справиться с загрязнениями.
Как помыть посуду, если нет моющего средства (фото из открытых источников)
Пищевая сода
Можно
применить пищевую соду, с ее помощью можно эффективно очистить посуду и придать
ей блеска. К тому же, пищевая сода является натуральным антисептиком, поэтому можно
ею очистить и столовые приборы.
Лимонная кислота
Еще
один продукт, который можно найти на кухне, и он поможет справиться с
проблемой. Лимонная кислота эффективно удаляет накипь с чайника, для этого
нужно залить его кипятком и добавить 2 ч. л. кислоты. Затем прокипятите его
несколько раз и хорошенько вымойте.
Хозяйственное мыло
Можно
помыть посуду и хозяйственным мылом, для этого приготовьте мыльный раствор. Он
отлично справляется с микробами и очищает поверхности.
Уксус
С
помощью этого продукта можно очистить пригоревшие поверхности сковородок и кастрюль.
Еще уксус, разведенный в воде, смывает остатки жира не хуже моющего средства.
Горчичный порошок
Удалить
жир на посуде можно и с помощью горчичного порошка. Нанесите его на кухонную принадлежность,
потрите и тщательно промойте под водой.
Напомним,
что некоторые недобросовестные заготовители и продавцы молока часто подделывают
продукт, добавляя в него моющие средства. Этот метод способствует повышению
содержания жира и сохраняет продукт от скисания.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что пользователям Сети показали, как легко и без помощи специальных средств убрать жир с различных кухонных
поверхностей и посуды.
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