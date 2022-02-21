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Не для красоты: почему губки для мытья посуды разного цвета

Стало известно, почему губки для мытья посуды, которые продаются в упаковке, имеют разные цвета: ответ вас может удивить

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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У губок, предназначенных для мытья посуды, есть свои "секреты", ведь, как оказалось, их делают разноцветными не для красоты, а с определенной целью. Что нужно знать?

Не для красоты: почему губки для мытья посуды разного цвета

Почему губки для мытья посуды разноцветные (фото из открытых источников)

Тайна скотч-брайта

Губки обычно состоят из двух частей: толстый поролоновый спонжик и тонкая полоска более жесткого материала на одной из сторон. Вот эта полоска и называется скотч-брайтом. Именно этой стороной большинство хозяек и отмывает загрязнения на посуде или другой поверхности. И скотч-брайт бывает разной степени жесткости и толщины, а определить это можно с помощью цвета.

Зеленый

Губка зеленого цвета указывает на самый жесткий скотч-брайт, с помощью которого можно оттереть застывший жир, пригоревшую еду и засохшие остатки пищи. Но нужно быть деликатнее, чтобы не повредить эмаль.

Коричневый и красный 

Это менее жесткие разновидности абразивного материала, предназначенные для мытья обычной посуды без сложных пятен.

Желтый

Такая губка имеет самый нежный скотч-брайт, поэтому им можно мыть стекла, хрусталь и фарфор, но эксперты советуют не рисковать и очищать их все же мягкой стороной губки.

Но важно помнить о том, что для каждой поверхности в доме должна быть отдельная губка, не стоит одним средством мыть посуду, вытирать стол и полочки. Например, желтую губку можно использовать для уборки столешницы, а зеленую — для мытья раковины.

И еще не забывайте о том, что кухонные губки желательно менять раз в неделю.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалист по клинингу mama_mila_au рассказала о самых грязных местах в доме, о которых во время уборки могут забывать хозяйки.


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/pochemu-gubki-dlya-mytya-posudy-delayut-raznykh-cvetov/
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