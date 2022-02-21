Не для красоты: почему губки для мытья посуды разного цвета

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Светлана Шкурупий
У
губок, предназначенных для мытья посуды, есть свои "секреты", ведь,
как оказалось, их делают разноцветными не для красоты, а с определенной целью.
Что нужно знать?
Почему губки для мытья посуды разноцветные (фото из открытых источников)
Тайна скотч-брайта
Губки
обычно состоят из двух частей: толстый поролоновый спонжик и тонкая полоска
более жесткого материала на одной из сторон. Вот эта полоска и называется
скотч-брайтом. Именно этой стороной большинство хозяек и отмывает загрязнения
на посуде или другой поверхности. И скотч-брайт бывает разной степени
жесткости и толщины, а определить это можно с помощью цвета.
Зеленый
Губка
зеленого цвета указывает на самый жесткий скотч-брайт, с помощью которого можно
оттереть застывший жир, пригоревшую еду и засохшие остатки пищи. Но нужно быть
деликатнее, чтобы не повредить эмаль.
Коричневый и
красный
Это
менее жесткие разновидности абразивного материала, предназначенные для мытья
обычной посуды без сложных пятен.
Желтый
Такая
губка имеет самый нежный скотч-брайт, поэтому им можно мыть стекла, хрусталь и
фарфор, но эксперты советуют не рисковать и очищать их все же мягкой стороной губки.
Но
важно помнить о том, что для каждой поверхности в доме должна быть отдельная
губка, не стоит одним средством мыть посуду, вытирать стол и полочки. Например,
желтую губку можно использовать для уборки столешницы, а зеленую — для мытья
раковины.
И
еще не забывайте о том, что кухонные губки желательно менять раз в неделю.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что специалист по клинингу
mama_mila_au рассказала о самых грязных местах в доме, о которых во время
уборки могут забывать хозяйки.
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