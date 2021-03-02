Два простых способа накопить за год кругленькую сумму

Многие люди не умеют грамотно распоряжаться деньгами, поэтому им бывает сложно накопить "на свою на мечту". Но если вы настроены откладывать средства для какой-то крупной покупки, тогда можете воспользоваться этими способами накопления:

как накопить деньги(фото из открытых источников)

Откладывайте поэтапно

Данный метод еще называется "52 недели" и его суть состоит в том, чтобы каждую неделю откладывать определенную суму денег, и она с каждым разом должна возрастать. Например, в понедельник вы в свою копилку бросили 50 гривен, а в следующий понедельник — 100 гривен, затем -150 и т. д. Можете начинать с любой купюру, главное — не пропускайте недели и не уменьшайте сумму. Если откладывать деньги каждую неделю для вас сложно, тогда делайте это помесячно.

Превратите вредные привычки в накопления

Совместите приятное с полезным. Пожалуй, у каждого человека найдется привычка, с которой он давно мечтает распрощаться, но не может. Используйте ее для того, чтобы накопить денег. Каждый раз, когда вы "срываетесь" — бросаете в копилку деньги. Размер штрафа установите для себя сами. Лучше если с каждым разом он будет повышаться. К примеру, вы часто материтесь или постоянно пропускаете тренировки. За это в копилку поступает сначала 10 гривен, потом 20, 50, 100 и т. д. Таким образом, вы быстрее откажитесь от вредных привычек и одновременно накопить кругленькую сумму денег.

Напомним, жительница Австралии показала в социальной сети TikTok, как можно легко накопить деньги. И помогли ей в этом не бизнес-тренинги, а формула Карла Гаусс, которого прозвали "королем математики".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, как сохранять и приумножать заработанные средства.

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