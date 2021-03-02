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Два простых способа накопить за год кругленькую сумму

Копить деньги - непростая задача, особенно для отчаянных транжир

сегодня, 16:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди не умеют грамотно распоряжаться деньгами, поэтому им бывает сложно накопить "на свою на мечту". Но если вы настроены откладывать средства для какой-то крупной покупки, тогда можете воспользоваться этими способами накопления:

Два простых способа накопить за год кругленькую сумму

как накопить деньги(фото из открытых источников)

Откладывайте поэтапно

Данный метод еще называется "52 недели" и его суть состоит в том, чтобы каждую неделю откладывать определенную суму денег, и она с каждым разом должна возрастать. Например, в понедельник вы в свою копилку бросили 50 гривен, а в следующий понедельник — 100 гривен, затем -150 и т. д. Можете начинать с любой купюру, главное — не пропускайте недели и не уменьшайте сумму. Если откладывать деньги каждую неделю для вас сложно, тогда делайте это помесячно. 

Превратите вредные привычки в накопления

Совместите приятное с полезным. Пожалуй, у каждого человека найдется привычка, с которой он давно мечтает распрощаться, но не может. Используйте ее для того, чтобы накопить денег. Каждый раз, когда вы "срываетесь" — бросаете в копилку деньги. Размер штрафа установите для себя сами. Лучше если с каждым разом он будет повышаться. К примеру, вы часто материтесь или постоянно пропускаете тренировки. За это в копилку поступает сначала 10 гривен, потом 20, 50, 100 и т. д. Таким образом, вы быстрее откажитесь от вредных привычек и одновременно накопить кругленькую сумму денег.

Напомним, жительница Австралии показала в социальной сети TikTok, как можно легко накопить деньги. И помогли ей в этом не бизнес-тренинги, а формула Карла Гаусс, которого прозвали "королем математики".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, как сохранять и приумножать заработанные средства.


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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-kultura/3-sposoba-nakopit-za-god-kruglenkuyu-summu-dazhe-esli-vy-tranzhira-1535465/
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Обусуждения

Важно

сегодня, 17:22

"СПАСИБО ОЧЕНЬ ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ" - Теперь ясно как депутаты и судьи накапливают себе миллионы долларов в год!!!

Денис

сегодня, 17:17

Да как счёта приходят , то и копить не с чего ... https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/shmygal-postavshchiki-gaza-dolzhny-predstavit-godovye-kontrakty-vo-vtorom-kvartale

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