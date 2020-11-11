Как быстро накопить деньги: лайфхак «короля математики»

Жительница Австралии показала в социальной сети TikTok, как можно легко накопить денег. И помогли ей в этом не бизнес-тренинги, а формула Карла Гаусс, которого прозвали "королем математики".

Бэкки Туроси завела аккаунт в соцсети, чтобы делиться с подписчиками полезной информацией и рассказала, как за месяц ей удается накопить 5050 долларов. Женщина призналась, что и раньше пыталась откладывать средства, но они постоянно уходили на непредвиденные покупки.

И однажды австралийка наткнулась на математическую формулу Карла Гаусса, который будучи ребенком подсчитал, что, если сложить каждое число от 1 до 100, то получиться 5050. И эта закономерность помогла Бэкки в течение месяца откладывать деньги, правда она ее немного усовершенствовала.

На обычном листке бумаге женщина написала подряд все числа от 1 до 100 и наклеила его на копилку. Каждый день или раз в несколько дней она бросала в нее монетки или банкноту, вычеркивая из листика ту сумму, которую она положила в свой "банк". Таким образом, за 100 дней размер однократного вложения ни разу не повторяется.

Каждый самостоятельно решает, когда и сколько ему положить, но, когда все числа будут зачеркнуты, а копилке будет 5050 долларов или гривен — решать вам.

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