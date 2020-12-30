kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.12.2020

BTC/USD

28002.13

ETH/USD

727.67

LTC/USD

126.13

НБУ 30.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Чтобы не разозлить Быка: главные приметы на 2021 год
commentss НОВОСТИ Все новости

Чтобы не разозлить Быка: главные приметы на 2021 год

Новый год нужно встретить правильно, чтобы он принес много счастья и благополучия

сегодня, 14:18
Автор:

Любовь Блажко

Новый год у нас ассоциируется с теплыми семейными встречами, кучей подарков и верой в настоящее волшебство, которое может произойти в эту волшебную ночь. У каждого года есть свой символ того или иного животного, согласно китайскому календарю. Символом 2021-го станет Белый металлический Бык, поэтому давайте узнаем о приметах и поверьях, которые помогут не разозлить животное, а привлечь удачу и благополучие. 

Чтобы не разозлить Быка: главные приметы на 2021 год

Новый год 2021 приметы. Фото: unsplash

Бык, как мы знаем, категорически не приемлет красный цвет. Лучше отдать предпочтение серебристым и белым цветам. Это касается как скатерти и салфеток на новогоднем столе, так и праздничного образа. Бык ценит натуральность, поэтому нежелательно надевать украшения из искусственных камней.

Кроме того, нельзя готовить блюда из говядины и телятины – это может сильно разозлить главный символ будущего года

В новогоднюю ночь нельзя ругаться, выяснять отношения и обижаться на других. Согласно примете, тогда вы рискуете провести следующие 12 месяцев в обидах и негативе. 

Важно также, чтобы на праздничном столе случайно не оказалось надколотой или побитой посуды – это может привлечь в вашу жизнь бедность и раздоры в семье. 

31 декабря не рекомендуется делать генеральную уборку, стирать, выносить мусор. Это может привести к бедности в следующем году. 

Если во время праздничного застолья вы пролили на себя что-то или испачкались, то примета говорит, что это может принести материальные трудности в будущем. Встречать Новый год категорически нельзя с пустыми карманами – это знак финансовой нестабильности. 

В последний день уходящего года нельзя пришивать пуговицы и зашивать одежду – вы "зашьете" старые проблемы, которые останутся с вами на весь грядущий год. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем надо встречать Быка. На пороге Новый 2021 год, а значит пора подумать, в чем же встречать этот важный праздник, и в первую очередь, этот вопрос сильно волнует девушек. Какие цвета помогут задобрить новый символ года, чтобы он принес удачу?


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/primety-na-novyy-god-2021-chego-nelzya-delat-chtoby-ne-razozlit-byka-1696822.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ