Чтобы не разозлить Быка: главные приметы на 2021 год

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Любовь Блажко
Новый год у нас ассоциируется с теплыми семейными встречами, кучей подарков и верой в настоящее волшебство, которое может произойти в эту волшебную ночь. У каждого года есть свой символ того или иного животного, согласно китайскому календарю. Символом 2021-го станет Белый металлический Бык, поэтому давайте узнаем о приметах и поверьях, которые помогут не разозлить животное, а привлечь удачу и благополучие.
Новый год 2021 приметы. Фото: unsplash
Бык, как мы знаем, категорически не приемлет красный цвет. Лучше отдать предпочтение серебристым и белым цветам. Это касается как скатерти и салфеток на новогоднем столе, так и праздничного образа. Бык ценит натуральность, поэтому нежелательно надевать украшения из искусственных камней.
Кроме того, нельзя готовить блюда из говядины и телятины – это может сильно разозлить главный символ будущего года.
В новогоднюю ночь нельзя ругаться, выяснять отношения и обижаться на других. Согласно примете, тогда вы рискуете провести следующие 12 месяцев в обидах и негативе.
Важно также, чтобы на праздничном столе случайно не оказалось надколотой или побитой посуды – это может привлечь в вашу жизнь бедность и раздоры в семье.
31 декабря не рекомендуется делать генеральную уборку, стирать, выносить мусор. Это может привести к бедности в следующем году.
Если во время праздничного застолья вы пролили на себя что-то или испачкались, то примета говорит, что это может принести материальные трудности в будущем. Встречать Новый год категорически нельзя с пустыми карманами – это знак финансовой нестабильности.
В последний день уходящего года нельзя пришивать пуговицы и зашивать одежду – вы "зашьете" старые проблемы, которые останутся с вами на весь грядущий год.
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