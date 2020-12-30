Чтобы не разозлить Быка: главные приметы на 2021 год

Новый год у нас ассоциируется с теплыми семейными встречами, кучей подарков и верой в настоящее волшебство, которое может произойти в эту волшебную ночь. У каждого года есть свой символ того или иного животного, согласно китайскому календарю. Символом 2021-го станет Белый металлический Бык, поэтому давайте узнаем о приметах и поверьях, которые помогут не разозлить животное, а привлечь удачу и благополучие.

Новый год 2021 приметы. Фото: unsplash

Бык, как мы знаем, категорически не приемлет красный цвет. Лучше отдать предпочтение серебристым и белым цветам. Это касается как скатерти и салфеток на новогоднем столе, так и праздничного образа. Бык ценит натуральность, поэтому нежелательно надевать украшения из искусственных камней.

Кроме того, нельзя готовить блюда из говядины и телятины – это может сильно разозлить главный символ будущего года.

В новогоднюю ночь нельзя ругаться, выяснять отношения и обижаться на других. Согласно примете, тогда вы рискуете провести следующие 12 месяцев в обидах и негативе.

Важно также, чтобы на праздничном столе случайно не оказалось надколотой или побитой посуды – это может привлечь в вашу жизнь бедность и раздоры в семье.

31 декабря не рекомендуется делать генеральную уборку, стирать, выносить мусор. Это может привести к бедности в следующем году.

Если во время праздничного застолья вы пролили на себя что-то или испачкались, то примета говорит, что это может принести материальные трудности в будущем. Встречать Новый год категорически нельзя с пустыми карманами – это знак финансовой нестабильности.

В последний день уходящего года нельзя пришивать пуговицы и зашивать одежду – вы "зашьете" старые проблемы, которые останутся с вами на весь грядущий год.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем надо встречать Быка. На пороге Новый 2021 год, а значит пора подумать, в чем же встречать этот важный праздник, и в первую очередь, этот вопрос сильно волнует девушек. Какие цвета помогут задобрить новый символ года, чтобы он принес удачу?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!