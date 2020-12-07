Названы цвета Нового 2021 года: в чем надо встречать Быка

На пороге Новый 2021 год, а значит пора подумать, в чем же встречать этот важный праздник, и в первую очередь, этот вопрос сильно волнует девушек. Какие цвета помогут задобрить новый символ года, чтобы он принес удачу?

В чем встречать 2021 год (фото из открытых источников)

Согласно восточному гороскопу, Бык символизирует трудолюбие, силу, консервативность и справедливость. Поэтому, не стоит его провоцировать и выбирать на празднование новогодней ночи наряды, способные вызвать его неприязнь. Речь идет о красном, бордовом, терракотовом цвете, которые Бык воспринимает агрессивно, а также стоит отказаться от любых "хищных" принтов, например, леопардового и т.д.

Чтобы привлечь удачу и благополучие, эксперты советуют встречать Новый 2021 год в одежде, сделанной из натуральных тканей (хлопок, шелк, лен). И предпочтение стоит отдать светлым оттенкам, ведь мы встречаем год Белого Металлического Быка. Модницы могут выбирать наряды в белом, молочном, кремовом, бежевом, желтом, серебристом, пепельном, песочном и других подобных цветах. Также подойдут природные оттенки земли, неба и травы.

Не забудьте дополнить свой образ металлическими аксессуарами, золотыми или серебряными украшениями, чтобы подкрепить соответствующую стихию.

К слову, в таких цветах стоит украсить и свой дом, чтобы Бык принес в него побольше удачи, благополучия, финансового успеха и других благ.

Напомним, какие блюда не стоит ставить на стол в новогоднюю ночь, чтобы не "спугнуть" новый символ 2021 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало что нужно знать о Белом Металлическом Быке, который совсем скоро вступит в свои права.

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