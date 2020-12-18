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Бык не одобрит: какие вещи нельзя дарить на Новый 2021 год

Эти вещи можно подарить на другой праздник

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Новый год уже на пороге, поэтому пора подумать над подарками, которыми вы будете радовать своих близких и друзей. И нужно учитывать, что 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка, поэтому не все презенты могут быть уместны. Какие же вещи лучше не прятать под елку? 

Бык не одобрит: какие вещи нельзя дарить на Новый 2021 год

что нельзя дарить на Новый год / фото: pinterest

Банные принадлежности

Мыло, различные кремы, шампуни, полотенца и другие принадлежности для водных процедур всегда пригодятся, но в этом году, эксперты рекомендуют, отказаться от этого подарка. Белый Бык не особенно любит мыться, и вряд ли оценит такие презенты.

Вещи красного цвета

Чтобы новый символ года был к вам и вашим родным благосклонен, не дарите на Новый год подарки красного цвета, ведь он вызывает у Быка агрессию и раздражительность. 

Часы

Этот предмет в принципе не принято дарить, и особенно в новогоднюю ночь. Считается, что дарить часы — значит отдать вместе с презентом часть собственного времени, а по славянским преданиям, если принять часы в подарок, то вы внесете в свою жизнь печали и пустоту.

Безделушки

Нужно помнить, что Бык — прагматичное животное, которое ценит полезные вещи. Вряд ли ему понравятся предметы, которые никак не пригодятся в хозяйстве, а будут лишь припадать пылью и захламлять свободное пространство. 

"Пустые" подарки

Кошельки, сумки, вазы и другие "пустые" подарки не желательно дарить на Новый год, да и на другие праздники, потому что это приведет к финансовым проблемам. Согласно поверьям, в пустоте может сконцентрироваться любая энергетика и чаще всего она негативная. Например, пустой кошелек может привести к безденежью, а пустая ваза — к одиночеству или ссорам в паре. К тому же, такие подарки не по душе новому символу года. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие блюда нельзя ставить на новогодний стол-2021.


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Источник: https://eaomedia.ru/news/1034737/
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