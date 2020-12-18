Бык не одобрит: какие вещи нельзя дарить на Новый 2021 год

Новый год уже на пороге, поэтому пора подумать над подарками, которыми вы будете радовать своих близких и друзей. И нужно учитывать, что 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка, поэтому не все презенты могут быть уместны. Какие же вещи лучше не прятать под елку?

что нельзя дарить на Новый год / фото: pinterest

Банные принадлежности

Мыло, различные кремы, шампуни, полотенца и другие принадлежности для водных процедур всегда пригодятся, но в этом году, эксперты рекомендуют, отказаться от этого подарка. Белый Бык не особенно любит мыться, и вряд ли оценит такие презенты.

Вещи красного цвета

Чтобы новый символ года был к вам и вашим родным благосклонен, не дарите на Новый год подарки красного цвета, ведь он вызывает у Быка агрессию и раздражительность.

Часы

Этот предмет в принципе не принято дарить, и особенно в новогоднюю ночь. Считается, что дарить часы — значит отдать вместе с презентом часть собственного времени, а по славянским преданиям, если принять часы в подарок, то вы внесете в свою жизнь печали и пустоту.

Безделушки

Нужно помнить, что Бык — прагматичное животное, которое ценит полезные вещи. Вряд ли ему понравятся предметы, которые никак не пригодятся в хозяйстве, а будут лишь припадать пылью и захламлять свободное пространство.

"Пустые" подарки

Кошельки, сумки, вазы и другие "пустые" подарки не желательно дарить на Новый год, да и на другие праздники, потому что это приведет к финансовым проблемам. Согласно поверьям, в пустоте может сконцентрироваться любая энергетика и чаще всего она негативная. Например, пустой кошелек может привести к безденежью, а пустая ваза — к одиночеству или ссорам в паре. К тому же, такие подарки не по душе новому символу года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие блюда нельзя ставить на новогодний стол-2021.

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