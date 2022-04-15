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Что посадить рядом с малиной, чтобы отпугнуть вредителей

Эксперты рассказали, что посадить рядом с малиной, чтобы уберечь растение от вредителей и повысить ее урожайность

сегодня, 05:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Малина — вкусная и очень полезная ягода, которая встречается практически на каждом садовом участке. Но с чем лучше сажать растение, чтобы повысить его урожайность и защитить от различных вредителей?

Что посадить рядом с малиной, чтобы отпугнуть вредителей

С чем сажать малину рядом (фото из открытых источников)

Опытные садоводы говорят, что зачастую на надземную часть малины зарятся насекомые, в частности малиновый жук и стеблевая муха. С ними можно бороться химическими или биологическими препаратами, но они не совсем безвредны. Как вариант, для обработки растения можно использовать народные средства, но они могут быть не настолько эффективными, как этого бы хотелось.

Поэтому, эксперты рекомендуют зажать рядом с малиной яблоню, потому что она будет защищать кусты от серой гнили. Также между рядами ягоды можно высадить бобовые и злаковые.

Но что касается защиты от вредителей, то лучшими вариантами являются растения, источающие стойкий запах. Это может быть чеснок, базилик и сельдерей. Из цветов малиновых вредителей отпугивают ромашка и пижма, пион, бузина и бархатцы.

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Источник: https://www.belnovosti.by/sad-i-ogorod/chto-posadit-ryadom-s-malinoy-chtoby-otpugnut-vrediteley-znayut-tolko-opytnye-sadovody
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