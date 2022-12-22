logo

BTC/USD

16856.65

ETH/USD

1215.64

LTC/USD

65.46

USD/UAH

40.05

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Гороскоп Каким знакам Зодиака категорически нельзя брать кредиты
commentss НОВОСТИ Все новости

Каким знакам Зодиака категорически нельзя брать кредиты

Есть люди, которым категорически "противопоказаны" кредиты и прочие формы займа денежных средств.

сегодня, 05:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

Астрологи предупреждают о том, что представителям трех знаков Зодиака ни при каких обстоятельствах не стоит брать кредиты. Это решение может сломать им жизнь, в прямом смысле этого слова, и стать непосильной ношей. 

Каким знакам Зодиака категорически нельзя брать кредиты

Знаки Зодиака/Фото из открытых источников

Рыбы

Рыбы абсолютно не умеют планировать свой бюджет и распоряжаться деньгами. К сожалению, сколько бы не зарабатывали представители данного знака Зодиака, но их расходы постоянно превышают доходы. Однажды это приводит к тому, что они становятся всем должны: банкам, коллегам, родным и друзьям. Рыбам точно не стоит брать кредит, так как они рискуют погрязнуть в роли "вечного должника". Это будет их угнетать и топить в депрессиях, что может привести к плачевным последствиям.

Близнецы

Близнецы не любят считать деньги — они любят их бесконтрольно тратить и жить на широкую ногу. Представители знака часто бездумно тратят очень много денег, при том, что зарабатывать у них получается, к сожалению, достаточно плохо. Близнецы "живут не по средствам" и это приводит к тому, что они, в какой-то момент, остаются полностью без денег. Это толкает их брать многочисленные кредиты, которые отдавать не получается. В связи с этим Близнецы часто имеют плохую кредитную историю, попадают в "черные списки" недобросовестных заемщиков и сталкиваются с проблемами преследования коллекторами. В конечном итоге им насчитывают огромную пеню и им приходится жалеть о взятых кредитах всю оставшуюся жизнь.

Раки

Раки часто испытывают трудности при принятии важных решений, так как они очень нерешительные и мнительные. Астрологи отмечают, что Раки очень подвержены влиянию из вне и склонны подпадать под влияние мошенников. Именно поэтому, Раки, которые решили взять кредит, могут легко согласиться на самые невыгодные условия и не заметить заоблачных процентов. Их излишняя доверчивость приводит к тому, что они буквально становятся "рабами" банков, годами погашая "впаренные" им кредиты. Эта длительная кабала способна сломать их.

Ранее "Комментарии" писали: На заметку: знаки Зодиака, с которыми очень сложно построить серьезные отношения. Взгляды на жизнь, привычки, хобби и выбор профессии — все это формируется не только под влиянием ближайшего окружения и общества, но также и под "надзором" звезд и планет.

Читайте также: Могут управлять миром: названы самые сильные женщины по знаку Зодиака. У женщин, рожденных под этими знаками Зодиака, почва никогда не уходит из-под ног. Они всегда сосредоточенны, рассудительны и основательны.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!