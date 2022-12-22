Каким знакам Зодиака категорически нельзя брать кредиты

Астрологи предупреждают о том, что представителям трех знаков Зодиака ни при каких обстоятельствах не стоит брать кредиты. Это решение может сломать им жизнь, в прямом смысле этого слова, и стать непосильной ношей.



Знаки Зодиака/Фото из открытых источников

Рыбы

Рыбы абсолютно не умеют планировать свой бюджет и распоряжаться деньгами. К сожалению, сколько бы не зарабатывали представители данного знака Зодиака, но их расходы постоянно превышают доходы. Однажды это приводит к тому, что они становятся всем должны: банкам, коллегам, родным и друзьям. Рыбам точно не стоит брать кредит, так как они рискуют погрязнуть в роли "вечного должника". Это будет их угнетать и топить в депрессиях, что может привести к плачевным последствиям.

Близнецы

Близнецы не любят считать деньги — они любят их бесконтрольно тратить и жить на широкую ногу. Представители знака часто бездумно тратят очень много денег, при том, что зарабатывать у них получается, к сожалению, достаточно плохо. Близнецы "живут не по средствам" и это приводит к тому, что они, в какой-то момент, остаются полностью без денег. Это толкает их брать многочисленные кредиты, которые отдавать не получается. В связи с этим Близнецы часто имеют плохую кредитную историю, попадают в "черные списки" недобросовестных заемщиков и сталкиваются с проблемами преследования коллекторами. В конечном итоге им насчитывают огромную пеню и им приходится жалеть о взятых кредитах всю оставшуюся жизнь.

Раки

Раки часто испытывают трудности при принятии важных решений, так как они очень нерешительные и мнительные. Астрологи отмечают, что Раки очень подвержены влиянию из вне и склонны подпадать под влияние мошенников. Именно поэтому, Раки, которые решили взять кредит, могут легко согласиться на самые невыгодные условия и не заметить заоблачных процентов. Их излишняя доверчивость приводит к тому, что они буквально становятся "рабами" банков, годами погашая "впаренные" им кредиты. Эта длительная кабала способна сломать их.

Ранее "Комментарии" писали: На заметку: знаки Зодиака, с которыми очень сложно построить серьезные отношения. Взгляды на жизнь, привычки, хобби и выбор профессии — все это формируется не только под влиянием ближайшего окружения и общества, но также и под "надзором" звезд и планет.

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