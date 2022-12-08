На заметку: знаки Зодиака, с которыми очень сложно построить серьезные отношения

Гармоничные и крепкие отношения между мужчиной и женщиной удается выстроить только тогда, когда в паре есть взаимопонимание, полная отдача со стороны каждого, умение договариваться и идти на компромиссы, а также львиная доля терпения.

Знаки Зодиака/Фото из открытых источников

Многие это понимают, однако бывает так, что люди попросту не могут ужиться друг с другом под одной крышей. Это зависит, естественно, от характера партнеров, их заинтересованности в отношениях и мотивации. Но не стоит забывать и о том, что многое решают и знаки Зодиака.

Астрологи выделили пять основных знаков Зодиака, отношения с которыми рекомендуется даже не начинать строить. Естественно, в каждой истории есть исключения и Вселенная непредсказуема, однако взять на заметку данную информацию будет не лишним.

Самые сложные знаки Зодиака для построения крепких отношений:

Козероги. Представители данного знака Зодиака очень прагматичные, обязательные, организованные и малоэмоциональные. Главная цель в их жизни — это работа, карьера, признание и успех. Они самокритичны и требовательны к окружающим. Завоевать их интерес очень сложно и пока они не достигнут своей главной цели, строить долгосрочные отношения они не будут. Бурю эмоций и романтику вы получите от Козерога только после того, когда он полностью состоится в жизни. Грезить же о "любви до гроба" с пока еще не реализовавшимся Козерогом не стоит — любую непонятную ситуацию в отношениях, даже если она произойдет по их вине, они воспримут как толчок к расставанию

Водолеи. Водолеи слишком погружены в себя и озабочены своими личными переживаниями. Именно поэтому у их партнеров нередко возникает ощущение ненужности и одиночества. Представители этого знака настолько свободолюбивы, что никогда не потерпят посягательств на их личное пространство и свободу выбора. На самом деле Водолеи редко выдерживают оковы серьезных отношений. Им проще сбежать от ответственности и любви, чем позволить другому человеку глубоко поселиться в их сердце. Их непостоянная натура и неспособность решать проблемы делает их не самой лучшей кандидатурой для серьезных отношений (а тем более брака).

Стрельцы. Это критики и рационалисты, которые легко могут унизить или оскорбить свою вторую половинку, не почувствовав при этом даже малейшего укола совести. Они очень активны, пытливы и подвижны. Быть рядом с ними — это значит постоянно находиться "на пике", покорять все новые вершины и заряжать их. Иначе вы рискуете пойти камнем на дно, а не уплыть со своей второй половинкой на "лодке любви".

Представителям этого Знака сложно открываться другим людям, они ненавидят ощущение уязвимости предпочитают молча наблюдать со стороны за отношениями других, чтобы "не погрязнуть во всем этом".

Эти "глубокие" люди не способны искренне отдавать свои эмоции другому человеку. Они постоянно находятся в поиске себя и глубинных смыслов бытия. У них множество внутренних конфликтов, которые, порой, удается решить им самим до конца жизни. Постичь загадочных и таких далеких Скорпионов способен далеко не каждый.

Близнецы. Представители этого созвездия очень тревожные и непостоянные люди, которые не могут найти себя даже рядом с любимым человеком. С ними очень сложно ужиться, так как сегодня Близнецы — одни, а завтра — совершенно другие. Серьезные романы не для них, ведь вряд ли кто-то сможет выдержать такия контрастные перепады настроения и при этом сохранить спокойствие.

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