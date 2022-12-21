Могут управлять миром: названы самые сильные женщины по знаку Зодиака

Эти женщины способны проявлять смелость и упорно трудиться ради достижения поставленных целей. Они не боятся трудностей и преград на своем пути, так как всегда идут только вперед. Они выдержаны и холодны. О таких говорят: "Она могла бы управлять миром"!

Знаки Зодиака/Фото из открытых источников

Астрологи рассказали, какие женщины по знаку Зодиака способны дать фору представителям сильной половины человечества и, при желании, могут свернуть горы.

Козерог

Главное оружие женщин-Козерогов — это их внутренняя сила, стальной характер и здравый смысл, который их никогда не покидает. Истерики, слезы и паника — это не их "конек". Склад их характера диктует вечное стремление к успеху. На пути к нему женщина- Козерог способна проявляет невероятное упорство, граничащее с упрямством.

Карьерный рост нужен ей не столько для тщеславия, сколько для осуществления всех далеко идущих планов. Обостренная интуиция позволяет им подсознательно взвесить все риски и прибыли, которые сулит новый проект. Ее решения, зачастую кажутся окружающим, опрометчивыми, но по прошествии времени оказывается, что они были максимально взвешенными и дальновидными.

Лев

Женщины-Львы — это всепоглощающая сила и независимость. Они никогда не будут находиться рядом со слабым партнером и поэтому всегда "притягивают" к себе успешных, перспективных и активных мужчин. В таком тандеме женщины-Львицы способны покорить даже самые высокие вершины. Партнер мотивирует Львиц постоянно развиваться и не стоять на месте, что неизменно приводит к успеху во всех аспектах жизни.

Скорпион

Женщины-Скорпионы отличаются сложным и неоднозначным характером, однако они целеустремленны, сильны, упрямы и настойчивы. Своих оппонентов и врагов Скорпионы безжалостно сметают с пути и никого не жалеют. Они способны строить карьеру на "костях" окружающих и буквально идти " по головам". Однако за близких друзей женщина-Скорпион готова буквально на все. Такие люди часто добиваются успеха, так как не впускают в свой круг незнакомцем и не оглядываются на мнение окружающих.Они точно знают, чего хотят и уверенно идут к своей мечте.

Ранее "Комментарии" писали: Живут только для себя: названы самые эгоистичные знаки Зодиака. Представители этих знаков Зодиака в любой ситуации будут думать только о себе и достижении своих собственных интересов. Жить с такими людьми очень сложно.

Читайте также: Названы самые успешные знаки Зодиака: эти люди могут добиться всего. Эти люди поражают своей целеустремленностью и стремлением к лучшему.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!