Что ждет украинцев в 2023 году: прогноз астролога (ВИДЕО)



















Профессиональный астролог и астропсихолог Альбина Пономаренко сделала обстоятельный прогноз на 2023 год.

Прогноз астролога/ Фото из открытых источников

Итак, по словам астролога, 2023 год будет для Украины достаточно позитивным и за все испытания наш народ будет щедро вознагражден. Астролог считает, что уже зимой возможно вступление Украины в ЕС и серия убедительных побед на фронте, хотя сам конфликт будет иметь затяжной характер. Пономаренко говорит, что активная фаза войны может закончиться уже в феврале. Также она прогнозирует в марте возможность масштабного контрнаступления с нашей стороны.

Стоит отметить, что астролог Валентина Виттрок отмечает, что в некоторых странах в 2023 году, вполне возможно, произойдет смена вертикали власти. Вообще 2023 год будет богат на падение царьков и деспотичных имперцев.



Также, по ее словам, следующий год будет полон феноменальных и исключительных событий, которые еще пару лет назад казались чем-то невообразимым. Активная фаза войны в Украине иссякнет к весне, хотя сам конфликт еще долго будет оставаться неразрешенным, но продолжится уже в менее активной динамике.

Астрологический прогноз от Альбины Пономаренко по месяцам:

Январь будет достаточно напряженным. В начале месяца возможны активные провокации со стороны РФ. Астролог советует украинцам быть аккуратными, не пренебрегать воздушными тревогами и избегать мест массового скопления людей.

Февраль будет знаковым месяцем для Украины. Астролог советует записать дату — 10 февраля, так как именно в этот день должны произойти важные переговоры, которые смогут переломить ход войны. Украину будут ждать новые союзы, беспрецедентная поддержка со стороны партнеров, очередные награды и еще большее мировое признание. Именно в феврале возможно вступление Украины в ЕС и окончательная победа на фронте.

Март будет характеризироваться тем, что по всему миру начнут сметать диктаторские режимы. Также в этом месяце возможны новые прогрессивные открытия и технологические прорывы.

Апрель будет неоднозначным. Внутри страны могут произойти неожиданные события: громкие судебные разбирательства и расследования. Также ожидаются провокации на фронте. Украинская же армия, в свою очередь, может пойти в активное контрнаступление и отвоевать все территории на Востоке страны.

Май пройдет относительно спокойно. Интересно, что в этом месяце ожидается солнечное затмение. Украинцев ждут позитивные новости и победы на фронте.

Июнь и июль пройдут под знаком позитивных изменений. Уже с 20 июня можно ожидать череду успешных соглашений, наград и новых официальных военных союзов. Возможно вступление в ЕС, НАТО или какой-то другой альянс. Также астролог прогнозирует масштабную реформу системы образования Украины.

Август будет богат насыщен положительными событиями. Возможны значительные победы на фронте и возврат военнопленных. Города Украины начнут активно отстраиваться, будет возобновляться инфраструктура.

Сентябрь и октябрь сулят Украине мощную как внутреннюю, так и внешнюю конфронтацию. Возможны "разборы полетов", публичные скандалы и резонансные судебные дела. На международной арене поддержка немного снизится.

Ноябрь будет позитивным. Украина продолжит возрождаться и крепнуть. Возможна новая волна отвоевания территорий. Также у Украины могут появиться новые сильные партнеры и покровители. Астролог прогнозирует массовое возвращение украинцев из-за границы.

Декабрь будет очень насыщен событиями. В этом месяце есть две сильных даты — 22 и 29 декабря. Так, 22 декабря будет одобрена масштабная помощь Украине: финансовая, информационная, военная и так далее. А уже 29 декабря ожидается получение хороших новостей и украинцы смело смогут готовиться к встрече нового года уже полностью обновленными.

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