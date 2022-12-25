Астрологи назвали счастливые цвета для каждого знака Зодиака

Каждый из нас имеет свои собственные предпочтения, привычки и вкусы, которые делают человека не похожим на всех остальных. Все люди разные и каждый может достичь в этой жизни самых невероятных высот.

Знаки Зодиака/Фото из открытых источников

Астрологи же назвали цвета, которые способны подчеркнуть именно вашу индивидуальность в зависимости от знака Зодиака под покровительством которого вы появились на свет.

Овен

Для этого страстного и чувственного знака идеально подойдет красный цвет.

Телец

Зеленый цвет – отличный выбор для данного знака Зодиака.

Лев

Львам нравится быть в центре внимания, поэтому ярко желтый и оранжевый цвета очень идут им.

Близнецы

Близнецы, которые отличаются непостоянством и "двойственностью" натуры подойдет серый. Идеальное сочетание черного и белого — двух основных цветов спектра - идеально характеризует "двойную личность" этого знака.

Рак

Идеальный цвет для Рака – белый. Цвет, который символизирует чистоту и искренность, особенно хорошо подходит этому чуткому и искреннему знаку Зодиака.

Скорпион

Счастливый цвет Скорпиона – черный. И это очевидно.

Стрелец

Фиолетовый, по мнению астрологов, самый удачный цвет для Стрельца.

Козерог

Величественным Козерогам идет коричневый. Этот классический цвет, напоминает землю, которая является его стихией.

Водолей

Темно-синий цвет более всего характеризует Водолея.

Дева

Для умных и рассудительных Дев идеально подходит синий цвет. Именно он олицетворяет для них мудрость.

Весы

Весы отдают предпочтение голубому оттенку, ведь это так близко "воздушному" знаку Зодиака. Для них именно этот цвет символизирует справедливость.

Рыбы

Чувствительным и ранимым Рыбам идеально подходит бирюзовый цвет.

Для справки: Астрология — это группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земную жизнь человека (на его характер, темперамент, поступки и судьбу) и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.

Ранее "Комментарии" писали: Каким знакам Зодиака категорически нельзя брать кредиты. Есть люди, которым категорически "противопоказаны" кредиты и прочие формы займа денежных средств.

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