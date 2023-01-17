Астролог четко назвала города, где вскоре ожидается жесткое наступление (ВИДЕО)



















Известная астролог Яна Тимощук на своем YouTube-канале поделилась личным видением ситуации в нашей стране в ближайшее время и отметила, что жителям сразу нескольких городов необходимо приготовиться к "борьбе за жизнь".

Прогноз астролога/ Фото из открытых источников

Так, по словам астролога, совсем скоро начнется новый этап войны и вполне реально, что оккупанты предпримут очередную попытку захватить территорию Украины. Тимощук отмечает, что захватчики будут проявлять особую жестокость и продолжат наносить массированные ракетные удары по нашим городам.

"Их главное желание и основная цель — это уничтожить украинцев как нацию, и именно поэтому их атаки будут становиться все более жестокими. Не смотря на это — украинцы выстоят! Я в этом не сомневаюсь", заявляет астролог.

Кроме этого, Тимощук назвала регионы, которые в скором времени могут подвергнуться атакам со стороны врага. " Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Киевская области могут подвергаться наступлению", отметила специалист.

Также в опасности находятся и жители "пограничных" регионов - Житомирской, Сумской и Волынской областей, так как "оккупанты могут попробовать перерезать пути поставок оружия на нашу территорию". Астролог отметила, что всем нам нужно готовиться "к большой войне".

"Однозначно будет эскалация и РФ давно готовилась к повторному масштабному наступлению. У них хватает ресурсов, чтобы это сделать, к сожалению. Однако, как мне кажется, оккупанты выберут несколько локальных целей и начнут на них наступать.

К сожалению, они будут продолжать сеять смерть. Поэтому количество попаданий в жилые дома и поражение точечных целей станет основной их стратегией.

Стоит отметить, что РФ ускоренно начинает перегруппировку и им все-равно на своих людей — они никогда не думают о своих солдатах и никого не жалеют.

Украине будет очень сложно, однако мы начнем возвращать свои территории. Все сложности окажутся временными и мы достойно пройдем этот ад", заявила астролог.

Ранее "Комментарии" писали: Гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака. Если знать особенности характера Черного Водяного Кролика и следовать советам астрологов, то символ 2023 года вас точно не обидит!

Читайте также: Что ждет украинцев в 2023 году: прогноз астролога (ВИДЕО). Астролог подробно рассказала, каким будет наступающий год для украинцев и ответила на многие вопросы, которые сейчас интересуют каждого из нас.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!