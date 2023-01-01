Символом нового 2023 года стал Черный Водяной Кролик, а это значит, что нас с вами ждет множество положительных и позитивных изменений во всех сферах жизни. Многие конфликты будут разрешены, а все новые начинания обязательно принесут плоды. Боритесь со своими страхами и неуверенность. Идите только вперед и открывайте новые горизонты.

Гороскоп/ Фото из открытых источников

Одиноким людям звезды сулят в 2023 году судьбоносную встречу. Также год Черного Водяного Кролика будет проходить под знаком "Отцов и детей". Родителям рекомендуется пересмотреть свое отношение к детям, а детям, в свою очередь, необходимо серьезно отнестись к родительским установкам.

Парам рекомендуется больше времени уделять друг другу и не игнорировать потребности своей второй половинки.

В новом году астрологи советуют отнестись внимательно к состоянию своего здоровья, так как запущенные заболевания могут перерасти в хронические болезни. Обязательно находите время для эмоционального отдыха. Новый год — это отличное время начать вести активный образ жизни, заняться спортом и пересмотреть свой рацион.

Астрологи отмечают, что 2023 год благоволит людям, которые стремятся найти себя и свое место в жизни. Это отличное время, чтобы превратить свое хобби в прибыльный бизнес. Финансы же будут в новом году нестабильными и всем рекомендуется пересмотреть свое отношение к деньгам, а также научиться экономить и откладывать.

Гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака





Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны смогут расширить свои возможности и достичь новых высот. Это очень важное время для принятия судьбоносных решений. Важно отбросить все страхи и приобрести уверенность в себе. Именно это качество поможет вам укрепить свое финансовое положение и крепко встать на ноги.

Год Кролика подарит овнам много единомышленников и новых друзей, с которыми их будут объединять общие интересы. Важно не позволять себе опрометчивых поступков и быть более сдержанным.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В новом году Тельцы смогут достичь новых высот в карьере. Звезды сулят им новые обязанности, которые также будут связаны с продвижением по карьерной лестнице. Будьте готовы много трудиться и работать не покладая рук. Упорство и ответственность приведут вас к успеху.

В 2023 году смело начинайте вкладывать деньги в самые невероятные проекты и ищите новые способы заработка. С окружающими ведите себя сдержанно и не разменивайтесь на мелочи. Год Кролика не предвещает никаких изменений в любовном плане — трудоголикам-Тельцам по прежнему некогда будет думать о романтике.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Новый год для Близнецов будет очень насыщенным. Главное — это научиться расслабляться и наслаждаться происходящим, то есть "быть в моменте", а не ждать чуда.

В 2023 году у вас может появиться больше обязанностей, однако этого не стоит бояться, если дополнительная работа действительно принесет вам больший заработок и карьерный рост. Не берите на себя чужую ответственность — это может обернуться против вас.

В год Кролика Близнецы, если будут готовы, то смогут обрести романтические отношения и исполнить свои давние мечты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды сулят Ракам спокойный год без излишней суеты. Это идеальное время чтобы попробовать что-то новое, начать учиться и приобретать новые знания.

Благоприятное время для самых важных поступков в жизни: заключения брака, рождения детей, покупки недвижимости и финансовых сделок. Однако Ракам следует быть бдительными и не доверять незнакомцам. Также астрологи советуют с осторожностью относиться к длительным поездкам.

Главная ваша задача на 2023 год — это найти свое истинное предназначение в жизни и самореализоваться. На несерьезные увлечения рекомендуется не тратить силы — вы можете быть очень сильно разочарованы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Для Львов 2023 — это год возможностей. Будьте собраны, хладнокровны и внимательны. Старайтесь не упускать ни единого шанса, который бы позволил вам улучшить свое материальное благосостояние.

У вас будет шанс раскрыться и показать себя миру, но будьте осторожны — не позволяйте эмоциям взять верх.



Вам нужно перестать быть хорошим для всех и научиться отстаивать личные границы. Также Львов, которые находятся в отношениях, ожидает проверка на прочность. Ваш союз или станет только прочнее, или же вам придется попрощаться со своим партнером.

Дева (24 августа — 22 сентября)

Новый 2023 год станет очень перспективным для Дев. Вас ждут кардинальные изменения в жизни: переезд, смена окружения, новая работа, яркие впечатления и так далее.

Девам Кролик подарит радость и удачу. Именно этот года может стать для вас одним из самых перспективных и счастливых. Отношения с родными и близкими будут только крепнуть, однако на любовном фронте возможны "колебания". Научитесь уделять своему партнеру больше времени и не погрязайте в рутине.

Астрологи советуют отказаться от кредитов и займов — научитесь жить по средствам и экономить.

Весы (23 сентября — 23 октября)

Неоднозначный год для Весов: вам может казаться, что вы находитесь "за бортом" жизни и другим везет намного больше. Астрологи советуют пересмотреть свои взгляды на жизнь и "встряхнуться". Научитесь брать на себя ответственность. Не стоит отказываться от своих амбиций даже после нескольких неудач — идите только вперед и верьте в себя

Особенно важно пересмотреть свои родительские обязанности и наладить отношения с детьми. В личной жизни рекомендуется не торопить события и быть более мягким.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Для Скорпиона 2023 — это счастливый и наполненный яркими событиями год. Вы можете позволить себе рисковать, проявлять фантазию, творить и принимать участие в самых неожиданных экспериментах.

Скорпионам обязательно нужно отдать старые долги. Только после этого у вас появится возможность получить финансовую прибыль и стабилизировать свои доходы. Возможны конфликтные ситуации на работе, однако Скорпионам обязательно нужно оставаться уравновешенными и сдержанными.

Год хорош для выстраивания личной жизни. У одиноких Скорпионов может случиться судьбоносная встреча, а люди в браке могут рассчитывать на стабильную поддержку партнера.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы сможете раскрыть свой потенциал и многого добиться на карьерном поприще. В новом году Стрельцам захочется "праздника жизни" и ярких эмоций. Астрологи советуют не сдерживать свои порывы и творческие импульсы, а также слушать свою интуицию. Работа или хобби полностью поглотят вас, но взамен дадут энергию радости. Вас также ожидает в 2023 году значительная финансовая прибыль.

Поверхностные знакомства и попутчики могут стать судьбоносными людьми в вашей жизни. Будьте осторожны за рулем автомобиля и остерегайтесь поездок на длительные расстояния.

Козерог (22 декабря — 20 января)

В 2023 году Козерогам потребуется отдых: вы сбросите со своих плеч груз неразрешенных задач, выйдите из токсичных отношений и почувствуете облегчение. Вы найдете место для радости и удовольствий, а не только для забот и бесконечной работы.

Отношения со старыми друзьями будут углубляться и станут серьезнее, а вот новых знаковых знакомств не предвидится.

У вас появится шанс приобрести то, что давно хотелось. На личном фронте все будет нестабильно, однако вам следует стать мягче и уступчивее.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Для Водолеев 2023 год — это время для карьерного роста и раскрытия творческого потенциала. Вы сможете реализовать все свои планы, какими бы масштабными они не были. Фортуна будет вам благоволить во всех сферах.

В 2023 году закладывайте фундамент для изменений в будущем. В любовной сфере звезды советуют не обманывать себя и отбросить все страхи.

Обязательно находите время для отдыха и занятий любимым хобби. Старайтесь контролировать свои эмоции и не проявлять агрессию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Новый год для Рыб будет достаточно неоднозначным. У вас может появиться больше обязанностей на работе, которые будут вас утруждать, однако стоит потерпеть и ваш труд будет щедро вознагражден.

Астрологи советуют внимательно относиться к своему кругу общения и не подпускать к себе близко малознакомых людей. Помните: единственный человек, на которого вы можете положиться — это вы сами.

Обязательно следите за своим здоровьем и уделяйте время отдыху — это поможет снять напряжение и прийти в себя. Найдите себе увлечение или новое хобби, чтобы депрессивные энергии вас не поглотили полностью.

Отпустите отношения, которые давно закончились, и взгляните вокруг — ваша судьба совсем рядом.



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