Психологи рассказали, какие увлечения помогут стать умнее

Каждый человек заинтересован в постоянном саморазвитии и личностном росте. И есть определенные увлечения, которые помогают получить новые знания и опыт, а также "прокачивают" наш ум. Чем стоит заняться?

какие увлечения помогут стать умнее (фото из открытых источников)

Музыка

Эксперты говорят, что игра на музыкальных инструментах помогает развиваться моторике, аналитическим способностях, а также помогает в изучении иностранных языков. Кроме того, занятия музыкой улучшают память и лидерские качества.

Чтение

Помимо того, что чтение книг увеличивает наш словарный запас и помогает общаться с людьми, так еще повышает самооценку и способность мыслить логически. Чтение можно считать универсальным способом, сохранить живой ум даже в старости.

Спорт

Регулярная физическая активность повышает остроту мышления, улучшает когнитивную функцию, скорость обработки информации и внимание. Небольшие, но частые нагрузки принесут гораздо больше пользы, чем одна тяжелая тренировка в неделю.

Изучение языков

Такое увлечение тренирует память, скорость мышления и уверенность в себе. Знание двух и более языков положительно влияет на способности оценивать и концентрироваться на поставленной задаче.

Напомним, что каждый человек, при современном ритме жизни, сталкивается со стрессом и ситуациями, которые приводят к нервному напряжению. Но не стоит поддаваться этому состоянию. Если вы чувствуете раздражение, усталость, напряжение, тогда займитесь любимым хобби, которое поможет вас расслабиться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психолог Рэймонд Кэттелл рассказал, что нужно делать, чтобы становится умнее каждый день.

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