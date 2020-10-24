Какие увлечения и хобби избавляют от стресса

Каждый человек, при современном ритме жизни, сталкивается со стрессом и ситуациями, которые приводят к нервному напряжению. Но не стоит поддаваться этому состоянию. Если вы чувствуете раздражение, усталость, напряжение, тогда займитесь любимым делом, которое поможет вас расслабиться. Издание Miridei предоставило список подходящих хобби.

Активные физические нагрузки

Быстро и эффективно избавиться от стресса и нервного напряжения можно с помощью физической активности. Это могут быть танцы, пешие прогулки, бег, езда на велосипеде/роликах, фитнес и другие занятия, которые повышают настроение, помогают поддерживать фигуру в хорошем состоянии и укрепляют здоровье.

Рукоделие

Эксперты говорят, что рукоделие помогает отвлечься от грустных мыслей и проблем, которые вызывают стресс или беспокойство. Например, вязание приводит нервную систему в состояние спокойствия и гармонии, способствует развитию мелкой моторики. Еще можно заняться скрапбукингом, оригами, макраме — эти все занятия действуют как антидепрессанты.

Творчество

Существует довольно много занятий, которые требуют творческого подхода, терпения, умения работать руками. Рисование, например, снимает энергетическую напряженность и улучшает настроение. Если вам нравятся растения, тогда попробуйте себя во флористике — это увлечение помогает нормализовать эмоциональное состояние и избавляет от психологических проблем.

Чтение

Ученые доказали, что книги действую как седативное средство. Чтение помогает расслабиться, улучшает память и концентрацию внимания. Всего 5-6 минут терапии литературой могут на 70% снизить уровень стресса.

Фотографирование

Через фотообъектив человек по-новому начинает воспринимать привычные вещи. Видение и мироощущение окружающего мира кардинально меняется, и приходит осознание, что все жизненные неприятности и проблемы ничтожны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое хобби приносит счастье.

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