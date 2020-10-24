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Какие увлечения и хобби избавляют от стресса

С помощью хобби можно легко себе поднять настроение

сегодня, 21:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек, при современном ритме жизни, сталкивается со стрессом и ситуациями, которые приводят к нервному напряжению. Но не стоит поддаваться этому состоянию. Если вы чувствуете раздражение, усталость, напряжение, тогда займитесь любимым делом, которое поможет вас расслабиться. Издание Miridei предоставило список подходящих хобби.

Какие увлечения и хобби избавляют от стресса

Активные физические нагрузки

Быстро и эффективно избавиться от стресса и нервного напряжения можно с помощью физической активности. Это могут быть танцы, пешие прогулки, бег, езда на велосипеде/роликах, фитнес и другие занятия, которые повышают настроение, помогают поддерживать фигуру в хорошем состоянии и укрепляют здоровье. 

Рукоделие 

Эксперты говорят, что рукоделие помогает отвлечься от грустных мыслей и проблем, которые вызывают стресс или беспокойство. Например, вязание приводит нервную систему в состояние спокойствия и гармонии, способствует развитию мелкой моторики. Еще можно заняться скрапбукингом, оригами, макраме — эти все занятия действуют как антидепрессанты. 

Творчество

Существует довольно много занятий, которые требуют творческого подхода, терпения, умения работать руками. Рисование, например, снимает энергетическую напряженность и улучшает настроение. Если вам нравятся растения, тогда попробуйте себя во флористике — это увлечение помогает нормализовать эмоциональное состояние и избавляет от психологических проблем. 

Чтение

Ученые доказали, что книги действую как седативное средство. Чтение помогает расслабиться, улучшает память и концентрацию внимания. Всего 5-6 минут терапии литературой могут на 70% снизить уровень стресса. 

Фотографирование

Через фотообъектив человек по-новому начинает воспринимать привычные вещи. Видение и мироощущение окружающего мира кардинально меняется, и приходит осознание, что все жизненные неприятности и проблемы ничтожны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое хобби приносит счастье.


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