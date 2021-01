Как становиться умнее каждый день: нейробиологи нашли ответ

Становиться умнее каждый день – что это за суперспособность и как ее развить? Психолог Рэймонд Кэттелл заявил, что интеллект можно разделить на кристаллизовавшийся и подвижный. Первый отвечает за усвоенные знания, тогда как второй – помогает изучать новую информацию и сохранять ее. Специалист объяснил, как можно улучшить второй тип интеллекта, чтобы каждый день с легкостью узнавать что-то новое, пишет Inc.com.

Как становиться умнее каждый день. Фото: Getty Images

Ученые провели научный эксперимент, в котором участникам было предложено играть в тетрис. Специалисты в это время наблюдали за их мозговой активностью. Они заметили, что если изначально активность и толщина коры головного мозга участников увеличивалась, то спустя некоторое время активность постепенно начала падать.

Это объясняется тем, что мозг стал настолько эффективным при игре в тетрис, что в усиленных нейронных связях больше не было необходимости. Получается, что когда наш мозг достигает определенного уровня комфорта, то ему больше не нужно так усердно трудиться.

Рэймонд Кэттелл советует: как только вы овладеете каким-то навыком, не останавливайтесь и переходите к чему-то новому. Регулярно бросайте себе вызов – это поможет не только получить огромное количество ценной информации, но также и создавать нейронные связи, которые будут облегчать обучение в будущем.

Как сообщало издание "Комментарии", как улучшить память. На просторах интернета можно найти много информации о том, как улучшить свою память. Однако не все методы могут подтвердить свою эффективность, поэтому крайне важно найти надежный источник информации. Секретом исключительной памяти поделилась нейропсихолог Ильва Эстбю, написав вместе со своей сестрой Хильдой Эстбю целую книгу на эту тему. Книга называется Adventures in Memory: The Science and Secrets of Remembering and Forgetting, передает inc.

