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Помогает ли бег похудеть: что говорят эксперты

Эксперты рассказали, можно ли избавиться от лишних килограмм с помощью одного бега и сколько должна длиться пробежка

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Бег – самый доступный и универсальный вид физической активности, который положительно действует на весь организм, повышая его выносливость. Но можно ли похудеть с помощью одного бега и сколько должна длиться тренировка?

Помогает ли бег похудеть: что говорят эксперты

Помогает ли бег похудеть (фото из открытых источников)

На тему пользы бега для похудения спорят эксперты со всего мира, а все потому, что у каждого организма свои особенности и подход к сжиганию жира. Для одних людей будет достаточно одного бега, а другим может потребоваться дополнительная нагрузка и диета.

Эксперты сходятся во мнении, что оптимальное время пробежки должно составлять 45 минут в день, но все зависит от индивидуальных параметров и исходных данных. К тому же для результата нужно пересмотреть свой рацион питания. 

По словам специалистов, бег действительно помогает избавиться от лишних килограмм, но пробежки нужно совмещать с силовыми тренировками, чтобы не потерять с жировой массой и мышцы. Лучше всего отдать предпочтение высокоинтенсивным тренировкам (бегу по лестнице, например). 

Также эксперты не рекомендуют есть перед пробежкой. Идеальное время приема пищи — за 3 часа перед тренировкой, чтобы организм успел ее переварить и отправить часть энергии в кровоток. 

Ранее мы сообщали, какие физические упражнения следует делать во время подготовки к длительным забегам, чтобы преодолеть дистанцию быстрее, чем соперники. 

Кроме того, издание "Комментарии" сообщало, что бытует мнение, что бегом противопоказано заниматься натощак. Триатлет и тренер RedLava Team Александр Халаманов рассказал, действительно ли бег на голодный желудок может навредить здоровью.


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Источник: https://korisno.24tv.ua/ru/pomogaet-li-beg-pohudet-otvet-jekspertov-novosti-ukrainy-i-mira_n1635350
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