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Разминка прежде всего: как правильно подготовиться к длительному забегу

Правильная разминка крайне важна, если ты решил подготовиться к серьезному забегу

сегодня, 17:16
Автор:

Павел Зинченко

Бег является одним из самых популярных видов спорта. Он способен привести тебя в отменную физическую форму и при этом во время беговых тренировок крайне тяжело заскучать — это всегда очень увлекательное времяпрепровождение. Особенно, если ты ставишь перед собой великие цели, например, пробежать марафонскую дистанцию. Но в этой случае крайне важна подготовка. Поэтому сегодня мы расскажем тебе, какие упражнения следует делать во время подготовки к длительным забегам, чтобы преодолеть дистанцюю быстрее, чем твои соперники.

Разминка прежде всего: как правильно подготовиться к длительному забегу

ФОТО: Бег, здоровье, красота

Бедра

Ноги необходимо поставить на ширине плеч, руки должны быть на поясе. Вращай тазом 15 раз по часовой стрелке, затем — против.

Прыжки

Быстрые прыжки являются одним из главных залогов успеха в беге. Нет необходимости прыгать как можно выше или дальше. Необходимо делать это чаще. Ученые рекомендуют отыскать 13-метровый промежуток свободной дороги или поля и попрыгать на нем туда-обратно.

На одной ноге

Скачи эти же 13 метров в одну сторону на одной ноге, затем поменяй ногу и скачи назад. Нюанс — при этом поднимай как можно выше колени. Норма — они должны оказываться не ниже пояса.

Марш

Еще один способ повысить скорость бега — маршировать высоко поднимая носки. Здесь ноги также должны быть не ниже пояса. Те же 13 метров — туда и обратно.

Бег назад

Бегай назад так, чтобы пятки касались ягодиц. Марафонцы из Миннесоты советуют: двадцать пять метров туда и обратно будет достаточно.

Эти упражнения помогут сделать твой бег намного результативнее. Кроме того, они дадут возможность как следует размяться и разогреться перед серьезным забегом. Поэтому ни в коем случае не пренебрегай ими. Также издание "Комментарии" расскажет, можно ли бегать на голодный желудок.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/755507-skorost-bega-povys-ee-5-minutnym-razogrevom
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