Разминка прежде всего: как правильно подготовиться к длительному забегу

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Павел Зинченко
Бег является одним из самых популярных видов спорта. Он способен привести тебя в отменную физическую форму и при этом во время беговых тренировок крайне тяжело заскучать — это всегда очень увлекательное времяпрепровождение. Особенно, если ты ставишь перед собой великие цели, например, пробежать марафонскую дистанцию. Но в этой случае крайне важна подготовка. Поэтому сегодня мы расскажем тебе, какие упражнения следует делать во время подготовки к длительным забегам, чтобы преодолеть дистанцюю быстрее, чем твои соперники.
ФОТО: Бег, здоровье, красота
Бедра
Ноги необходимо поставить на ширине плеч, руки должны быть на поясе. Вращай тазом 15 раз по часовой стрелке, затем — против.
Прыжки
Быстрые прыжки являются одним из главных залогов успеха в беге. Нет необходимости прыгать как можно выше или дальше. Необходимо делать это чаще. Ученые рекомендуют отыскать 13-метровый промежуток свободной дороги или поля и попрыгать на нем туда-обратно.
На одной ноге
Скачи эти же 13 метров в одну сторону на одной ноге, затем поменяй ногу и скачи назад. Нюанс — при этом поднимай как можно выше колени. Норма — они должны оказываться не ниже пояса.
Марш
Еще один способ повысить скорость бега — маршировать высоко поднимая носки. Здесь ноги также должны быть не ниже пояса. Те же 13 метров — туда и обратно.
Бег назад
Бегай назад так, чтобы пятки касались ягодиц. Марафонцы из Миннесоты советуют: двадцать пять метров туда и обратно будет достаточно.
Эти упражнения помогут сделать твой бег намного результативнее. Кроме того, они дадут возможность как следует размяться и разогреться перед серьезным забегом. Поэтому ни в коем случае не пренебрегай ими. Также издание "Комментарии" расскажет, можно ли бегать на голодный желудок.
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