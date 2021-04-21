Звезда "Игры престолов" сыграет в сериале Marvel - СМИ

К актерскому составу нового сериала "Секретное вторжение" от Marvel может присоединиться популярная британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис в "Игре престолов". Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Variety.

Эмилия Кларк - фото из открытых источников

Она появится в киноленте вместе с Сэмюэлем Л. Джексоном и Беном Мендельсоном. Роль Кларк держится в секрете, однако вряд ли партия будет эпизодической. Сообщается, что студия Marvel отказалась от комментариев по этому поводу.

К слову, "Секретное вторжение" — один из наиболее ожидаемых сериалов от Marvel, выход которого должен состояться приблизительно в 2022 году. Согласно сюжету комиксов, который будет лежать в основе сериала, на Землю вторгнется раса скруллов. Благодаря своим способностям изменять внешность, они долгое время скрывались под видом популярных героев, чтобы нанести человечеству удар.

Напомним, что популярная стриминговая платформа Netflix объявила о том, что начала работать над самым дорогим фильмом в своей истории, который будет называться "Серый человек". Известно, что кинокартина будет снята по одноименному роману американского писателя Марка Грини. Ее бюджет составит более 200 миллионов долларов. Режиссировать проект будут Энтони и Джо Руссо, которые работали над несколькими фильмами Marvel.

Ранее портал "Комментарии" писал, что голливудский блокбастер "Годзилла против Конга" стал настоящим рекордсменом мирового проката за время пандемии коронавируса. Кассовые сборы киноленты уже превысили 390 миллионов долларов. Известно, что из-за COVID-19 серьезно пострадала и сфера кинематографа, многие киноновинки пришлось перенести до лучших времен. Премьеру "Годзиллы против Конга" также переносили несколько раз, но сейчас она уверенно покоряет прокат и уже обошла нашумевший боевик "Довод" Кристофера Нолана, который собрал 365 млн долларов.





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