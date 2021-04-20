Какой фильм стал самым кассовым за время пандемии

Голливудский блокбастер "Годзилла против Конга" стал настоящим рекордсменом мирового проката за время пандемии коронавируса. Кассовые сборы киноленты уже превысили 390 миллионов долларов.

Назван самый кассовый фильм за время пандемии (фото из открытых источников)

Известно, что из-за COVID-19 серьезно пострадала и сфера кинематографа, многие киноновинки пришлось перенести до лучших времен. Премьеру "Годзиллы против Конга" также переносили несколько раз, но сейчас она уверенно покоряет прокат и уже обошла нашумевший боевик "Довод" Кристофера Нолана, который собрал 365 млн долларов.

Инсайдер сообщает, что у блокбастера "Годзилла против Конга" было несколько преимуществ, во-первых, он стал первой кинолентой, показанной в кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса после открытия, а это главные мировые площадки, которые практически определяют кассовые сборы. И пусть кинематографический бизнес пострадал из-за карантина, такие сборы показывают, что зрители соскучились за кинотеатрами и в ожидании главных кинопремьер. Во-вторых, "Годзилла против Конга" стартовал и на стриминговой платформе HBO Max, однако ее представители не разглашают количество просмотров.

Известно, что сюжет фильма построен на битве двух оставшихся живых титанов — Годзилли и Конга, которую спровоцировали неведомые силы — лишь малая часть тайны, спрятанная в недрах Земли.

Напомним, что американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал блокбастер "Годзилла против Конга" самым впечатляющим и безумным фильмом, который он видел.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по версии премии BAFTA-2021 самым лучшим фильмом 2020 года стала драматическая кинолента "Земля кочевников".

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