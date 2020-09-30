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Вышел трейлер новой рождественской комедии от Netflix

Главную роль в комедии исполнила Эмма Робертс

сегодня, 20:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный стриминговый сервис Netflix, который недавно открыл бесплатный доступ к некоторым своим фильмам и сериалам, выпустил первый трейлер новой рождественской комедии "Пара на праздники". Видео опубликовано на YouTube-канале компании и собрало уже более 300 тысяч просмотров.

Вышел трейлер новой рождественской комедии от Netflix

Известно, что режиссировал работу 59-летний Джон Уайтселл, известен такими рождественскими фильмами, как "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен", "Я буду дома к Рождеству" и многими другими.

Главную роль в новой комедии исполнила звезда фильмов "Нерв" и "Мы-Миллеры" Эмма Робертс, которая, к слову, готовится впервые стать мамой. А компанию ей составили: Люк Брэйси ("Лучшее во мне"), Кристин Ченоуэт ("Четыре рождества"), Эндрю Бэчелор ("Где деньги") и другие.

Сюжет нового фильма рассказывает историю двух молодых людей, которые не любят праздники, потому что в это время они больше всего ощущают свое одиночество. Им приходиться чувствовать себя не ловко, когда  за столом одни парочки и находить ответы на неуместные вопросы о личном фронте. В один момент, они договариваются весь год вместе ходить на все праздники, вечеринки и мероприятия. 

Известно, что премьера новой киноленты состоится на сервисе Netflix 28 октября. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился новый трейлер финальных серий "Сверхъественного".


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