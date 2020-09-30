Вышел новый трейлер финала «Сверхъестественного»

Поклонники американского фэнтези-сериала "Сверхъестественное" застыли в ожидании финальных серий, ведь они обещают быть мощными. На YouTube-канале The CW Network появился трейлер 15-го сезона киноленты.

Продолжение популярного сериала выйдет на The CW 8 октября этого года. Зрителей ждут впечатляющие битвы между добром и злом, эмоциональные диалоги, трогательные моменты и нотка умора. Братьям Винчестерам предстоит вступить в схватку с самим Богом.

Известно, что финал "Сверхъестественного" покажут 19 ноября. Впрочем, из-за пандемии коронавируса, съемки сериала пришлось отложить и у создателей киноленты было время поразмыслить над его концовкой. Поговаривают, что они переписали ее во время карантина.

Издание Horrorzone сообщает, что после завершения сериала, может выйти его спин-офф или же полнометражный фильм. В общем, Дженсен Эклз и Джаред Падалеки не исключают того, что через время могут снова вернуться к своим персонажам.

Напомним, что "Сверхъестественное" выходит на экраны с сентября 2005 года и рассказывает историю братьев Винчестеров, которые путешествуют по США и охотятся за нечистью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вышел трейлер фантастического фильма "Грань времени".

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