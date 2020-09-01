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Netflix открыл бесплатный доступ к нескольким фильмам

Netflix, таким образом, хочет привлечь новых клиентов

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный стриминговый сервис Netflix, который впервые снимет комедийный боевик в Украине, открыл бесплатный доступ к некоторых своим фильмам и эпизодам сериалов. Такую информацию предоставило издание TechCrunch.

Теперь зрители могут зайти на сайт компании и без регистрации посмотреть киноленты в хорошем качестве. Такое аукционное предложение действует во всех странах, где работает сервис, в том числе в Украине. Как долго будет открыть бесплатный доступ в компании не сообщают.

Netflix открыл бесплатный доступ к нескольким фильмам

depositphotos.com

Известно лишь, что Netflix впервые открыл доступ к такому большому количеству своей кинопродукции. И главная цель такого шага - привлечение новых подписчиков и поиск маркетинговых предложений.

Итак, бесплатно можно посмотреть:

- 1 серию 1 сезона научно-фантастического сериала "Очень странные дела";

- комедию "Загадочное убийство", где главную роль сыграли Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер;

- 1 серию 1 сезона испанского веб-сериала "Элита";

- Мультипликационный сериал "Босс-молокосос: Снова в деле";

- Постапокалиптический хоррор-фильм "Птичий короб", в главной роли с Сандрой Буллок;

- 1 серию 1 сезона драматического сериала "Когда они нас увидят";

- 1 серию 1 сезона "Любовь слепа";

- фильм "Два папы";

- 1 серию 1 сезона документального сериала "Наша планета";

- 1 серию 1 сезона комедийного сериала "Грейс и Френки";

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Netflix закрывает после пятого сезона популярный испанский сериал. 


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