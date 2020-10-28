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Вышел трейлер космической драмы Джорджа Клуни

Лента основана на романе «Доброе утро, полночь»

сегодня, 21:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный стриминговый сервис Netflix, который недавно рассказал о своем самом популярном новом сериале, выпустил дебютный трейлер "Полночного неба", где режиссером и главным актером выступил Джордж Клуни. Видеоролик опубликован на YouTube-канале компании и собрал уже более 560 тысяч просмотров.

Вышел трейлер космической драмы Джорджа Клуни

кадр из фильма "Полночное небо"

Научно-фантастический фильм выйдет на сервисе в декабре 2020 года. Звезда фильмов "Одиннадцать друзей Оушена" и "Потомки" Джордж Клуни выступил как режиссером проекта, так и главным героем. Компанию ему составили Фелисити Джонс ("Инферно"), Кайл Чандлер ("Ночные игры") и Дэвид Ойелоуо ("Сельма").

Известно, что кинокартина основана на романе "Доброе утро, полночь" Лили Брукс-Далтон. В центре сюжета оказывается группа исследователей, которые отправляются в космос, чтобы выяснить, пригоден ли для жизни спутник Юпитера. Но возвращаясь на Землю, они даже не подозревают о том, что наша планета разрушена глобальной катастрофой. Если они приземляться, то погибнут. И сообщить им об этом пытается ученый в Арктике — один из немногих выживших.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился трейлер нового фэнтези-фильма с Анджелиной Джоли.


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