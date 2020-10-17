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Netflix назвал самый популярный новый сериал

Этот сериал опередил по просмотрам на Netflix "Половое воспитание" и "Академию Амбрелла"

сегодня, 19:17
Автор:

Таисия Ерохина

Сериал "Сестра Рэтчед" стал самым популярным среди новинок, которые в 2020 году выпустил стриминговый сервис Netflix. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Netflix.

Netflix назвал самый популярный новый сериал

В сообщении говорится, что за первые 28 дней 48 миллионов участников записались на прием к медсестре Рэтчед. Таким образом драма с Сарой Полсон в главной роли показала лучший старт среди новых продуктов Netflix 2020 года.

"Сестра Рэтчэд" обогнала такие популярные сериалы на Netflix, как "Академия Амбрелла" – этот продукт за месяц посмотрели 45 млн пользователей, первые сезоны сериалов "Половое воспитание" и "Ты" – у них около 40 млн зрителей.

Добавим, что "Сестра Рэтчед" (Ratched) – это американский драматический телесериал, созданный на основе романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи, разрабатываемый Эваном Романски для платформы Netflix. Стоит отметить, что сериал сразу был продлен на второй сезон.

Напомним, популярный стриминговый сервис Netflix, который недавно опубликовал первый трейлер своей новой рождественской комедии, заявил, что закрывает комедийно-драматический сериал "Блеск" без финального сезона.


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