Вышел трейлер нового фэнтези-фильма с Анджелиной Джоли

В сети появился первый трейлер фэнтези-фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", в котором эти сказочные истории объедены одной сюжетной линией. Видеоролик опубликован на YouTube-канале американской медиакомпании Relativity Media и собрал уже более 825 тысяч просмотров.

Кадр из фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"

Режиссировала проект 57-летняя Бренды Чепмен, известна такими работами, как "Храбрая сердцем" и "Принц Египта". В новом фэнтези-фильме объедены две сказочные истории — "Алиса в стране чудес" (Льюиса Кэрролла) и "Питер Пэн" (Барри Джеймса).

Согласно сюжету, еще до того, как Алиса попала в страну чудес, а Питер — в Нетландию, они были братом и сестрой. Свою невероятную тягу к приключениям они унаследовали от своей матери, которую играет Анджелина Джоли, и фантазера-отца, роль которого получил Дэвид Ойелоуо. Их семья сталкивается с трудностями, поэтому дети отправляются в путешествие, которое полно опасностей, волшебства и магии.

К слову, в прокат кинокартина выходит 13 ноября 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети вышел трейлер нового сериала по бестселлеру Стивена Кинга.

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