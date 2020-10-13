Вышел трейлер нового фэнтези-фильма с Анджелиной Джоли

Язык
BTC/USD
11675.48
ETH/USD
394.36
LTC/USD
51.29
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.37
Светлана Шкурупий
В сети появился первый трейлер фэнтези-фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", в котором эти сказочные истории объедены одной сюжетной линией. Видеоролик опубликован на YouTube-канале американской медиакомпании Relativity Media и собрал уже более 825 тысяч просмотров.
Кадр из фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"
Режиссировала проект 57-летняя Бренды Чепмен, известна такими работами, как "Храбрая сердцем" и "Принц Египта". В новом фэнтези-фильме объедены две сказочные истории — "Алиса в стране чудес" (Льюиса Кэрролла) и "Питер Пэн" (Барри Джеймса).
Согласно сюжету, еще до того, как Алиса попала в страну чудес, а Питер — в Нетландию, они были братом и сестрой. Свою невероятную тягу к приключениям они унаследовали от своей матери, которую играет Анджелина Джоли, и фантазера-отца, роль которого получил Дэвид Ойелоуо. Их семья сталкивается с трудностями, поэтому дети отправляются в путешествие, которое полно опасностей, волшебства и магии.
К слову, в прокат кинокартина выходит 13 ноября 2020 года.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети вышел трейлер нового сериала по бестселлеру Стивена Кинга.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости