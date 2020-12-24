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«Виктор_Робот»: появился второй тизер нового украинского мультфильма

На больших экранах мультфильм появится весной 2021 года

сегодня, 15:16
Автор:

Вечканова Елена

Вниманию общественности представили второй тизер отечественной анимационной ленты "Виктор_Робот". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Государственного агентства Украины по вопросам кино.

«Виктор_Робот»: появился второй тизер нового украинского мультфильма

История девочки Вики и ее робота Виктора появится в кинотеатрах весной. Скрин из тизера

Сюжет мультфильма, созданного студией анимации "Красная собака", рассказывает о героях из далекого будущего, которые столкнутся с проблемами в работе искусственной звезды. Светилу необходим срочный ремонт, ведь оно обеспечивает жизнь на планете, что находится рядом. Мастером, которому под силу починить звезду, является дедушка девочки Вики, но он исчезает при таинственных обстоятельствах. Существование всего живого находится под угрозой, поэтому маленькая Вика, заручившись поддержкой своего робота Виктора, начинает поиски родственника.

Стоит отметить, что мультфильм "Виктор_Робот" в 2020 году завоевал Приз зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля.

Автором и художником анимационного фильма является Анатолий Лавренишин, победитель многих мировых киноконкурсов, в частности International Film Festival Rotterdam и Annecy International Animated Film Festival. В фильме герои будут говорить голосами известных украинцев — Риммы Зюбиной, Василия Мазура, Богдана Бенюка и других. Саундтреки для мультфильма записывали отечественные исполнители, такие как "ДахаБраха" и Dakh Daughters.

Премьера мультфильма о настоящей дружбе в украинских кинотеатрах запланирована на март 2021 года. Первый тизер появился на свет полгода назад.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ef0Cbk9DK7Q&feature=emb_title
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