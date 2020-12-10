IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

Один из самых популярных среди телезрителей сайт IMDb огласил список из десяти самых популярных сериалов 2020 года.

В 2020 году было много достойных сериалов. Фото из открытых источников

Первую строчку заняло шоу компании Amazon Prime Video "Пацаны" (The Boys). В целом в рейтинге IMDb найдется немало известных едва не каждому названий. Портал "Комментарии" охотно расскажет о популярных в этом году сериалах чуть больше.





10. "Корона" / The Crown

Биографическая и историческая теледрама, посвященная королеве Великобритании Елизавете II. Зритель узнает о ее жизненном пути, начиная от свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и заканчивая сегодняшним днем.





9. "Ведьмак" / The Witcher

Фэнтезийный сериал, снятый по одноименной серии романов Анджея Сапковского. Главным героем является ведьмак Геральт из Ривии, сильный наемник, который путешествует по стране и уничтожает чудовищ. Такая жизнь устраивала Геральта, пока его не затянуло в эпицентр военного противостояния двух народов.





8. "Мир Дикого Запада" / Westworld

Просматривая этот сериал, вы окажетесь в необычном парке аттракционов Westworld, где роли жителей Дикого Запада выполняют человекоподобные роботы. Люди платят огромные деньги, чтобы отдохнуть в этом парке. Самое интересное начнется, когда в системе произойдет сбой и часть роботов сможет контролировать собственный выбор.





7. "Академия Амбрелла" / The Umbrella Academy

История расскажет о семи усыновленных детях с чрезвычайными способностями. Они жили и учились в Академии Амбрелла, которую основал миллиардер Гаргривс. В подростковом возрасте Гаргривс отправляет воспитанников на борьбу с преступниками. Справятся ли они?





6. "Ход королевы" / The Queen's Gambit

Сюжет приведет зрителя в Америку 50-х годов, точнее в детский дом в штате Кентукки. Главная героиня — воспитанница учреждения Бет Гармон, которая очень любит шахматы. В то же время она имеет склонность к алкоголю и таблеткам. Героиня пытается не проиграть финальную партию. И речь, как понимаете, не только о шахматах.





5. "Мандалорец" / The Mandalorian

Этот сериал обязательно заинтересует поклонников франшизы "Звездные войны". Сюжет расскажет историю пятилетней давности после падения Галактической Империи. Главными героями сериала являются Малыш Йода и одинокий стрелок-мандалорец, представитель древней расы благородных воинов.





4. "Озарк" / Ozark

Главный герой истории — финансовый консультант Марти из Чикаго. Он имеет прекрасную семью, но постоянно ищет обогащения. Так Марти становится членом мексиканского преступного картеля. Но и там задержаться надолго не удается. Поэтому мужчина крадет у картеля некую сумму денег и сбегает вместе с семьей в небольшой городок Озарк...





3. "Тьма" / Dark



В центре сюжета — четыре семьи из немецкого города Виндена, рядом с которым работает АЭС. В 2019 году бесследно исчезает юный Миккель Нильсен, что дает толчок ряде невероятных событий, в которую затягивает представителей семей Канвальдив, Нильсен, Доплер и Тидеман.





2. "Бумажный дом" / Money Heist



Сюжет должен заинтересовать любителей криминальной драмы. История расскажет о кучке авантюристов, которые планируют ограбить Испанский королевский монетный двор.





1. "Пацаны" / The Boys

Американский сериал-супергеройка, созданный на основе одноименного комикса Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Сюжет знакомит зрителя с людьми, которым приходится бороться с супергероями, что пользуются своими способностями не во благо человечества.

Какой бы сериал вы не выбрали, команда "Комментариев" желает вам приятного просмотра.

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