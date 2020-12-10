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IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

В ТОП-10 сериалов года попали «Ведьмак», «Академия Амбрелла» и «Мандалорец»

сегодня, 20:49
Автор:

Вечканова Елена

Один из самых популярных среди телезрителей сайт IMDb огласил список из десяти самых популярных сериалов 2020 года.

IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

В 2020 году было много достойных сериалов. Фото из открытых источников

Первую строчку заняло шоу компании Amazon Prime Video "Пацаны" (The Boys). В целом в рейтинге IMDb найдется немало известных едва не каждому названий. Портал "Комментарии" охотно расскажет о популярных в этом году сериалах чуть больше.


10. "Корона" / The Crown

Биографическая и историческая теледрама, посвященная королеве Великобритании Елизавете II. Зритель узнает о ее жизненном пути, начиная от свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и заканчивая сегодняшним днем.


9. "Ведьмак" / The Witcher

Фэнтезийный сериал, снятый по одноименной серии романов Анджея Сапковского. Главным героем является ведьмак Геральт из Ривии, сильный наемник, который путешествует по стране и уничтожает чудовищ. Такая жизнь устраивала Геральта, пока его не затянуло в эпицентр военного противостояния двух народов.


8. "Мир Дикого Запада" / Westworld

Просматривая этот сериал, вы окажетесь в необычном парке аттракционов Westworld, где роли жителей Дикого Запада выполняют человекоподобные роботы. Люди платят огромные деньги, чтобы отдохнуть в этом парке. Самое интересное начнется, когда в системе произойдет сбой и часть роботов сможет контролировать собственный выбор.


7. "Академия Амбрелла" / The Umbrella Academy

История расскажет о семи усыновленных детях с чрезвычайными способностями. Они жили и учились в Академии Амбрелла, которую основал миллиардер Гаргривс. В подростковом возрасте Гаргривс отправляет воспитанников на борьбу с преступниками. Справятся ли они?


6. "Ход королевы" / The Queen's Gambit

Сюжет приведет зрителя в Америку 50-х годов, точнее в детский дом в штате Кентукки. Главная героиня — воспитанница учреждения Бет Гармон, которая очень любит шахматы. В то же время она имеет склонность к алкоголю и таблеткам. Героиня пытается не проиграть финальную партию. И речь, как понимаете, не только о шахматах.


5. "Мандалорец" / The Mandalorian

Этот сериал обязательно заинтересует поклонников франшизы "Звездные войны". Сюжет расскажет историю пятилетней давности после падения Галактической Империи. Главными героями сериала являются Малыш Йода и одинокий стрелок-мандалорец, представитель древней расы благородных воинов.


4. "Озарк" / Ozark

Главный герой истории — финансовый консультант Марти из Чикаго. Он имеет прекрасную семью, но постоянно ищет обогащения. Так Марти становится членом мексиканского преступного картеля. Но и там задержаться надолго не удается. Поэтому мужчина крадет у картеля некую сумму денег и сбегает вместе с семьей в небольшой городок Озарк...


3. "Тьма" / Dark

В центре сюжета — четыре семьи из немецкого города Виндена, рядом с которым работает АЭС. В 2019 году бесследно исчезает юный Миккель Нильсен, что дает толчок ряде невероятных событий, в которую затягивает представителей семей Канвальдив, Нильсен, Доплер и Тидеман.


2. "Бумажный дом" / Money Heist

Сюжет должен заинтересовать любителей криминальной драмы. История расскажет о кучке авантюристов, которые планируют ограбить Испанский королевский монетный двор.


1. "Пацаны" / The Boys

Американский сериал-супергеройка, созданный на основе одноименного комикса Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Сюжет знакомит зрителя с людьми, которым приходится бороться с супергероями, что пользуются своими способностями не во благо человечества.

Какой бы сериал вы не выбрали, команда "Комментариев" желает вам приятного просмотра.

Ранее же на портале сообщалось о лучших фильмах и сериалах 2020 по версии премии People's Choice Awards.


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Источник: https://www.imdb.com/best-of/2020-top-tv-shows/ls082060647/?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=f461ef5a-e6a8-41da-b95f-051b19cace17&pf_rd_r=187CG4HHRJS6GJSRSD46&pf_rd_s=right-1&pf_rd_t=60601&pf_rd_i=best-of.highest-rated-shows-of-2019&ref_=ls_mv_close
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