Сенцов закончил работу над своим новым фильмом

В начале декабря объявлено о завершении съемок нового фильма Олега Сенцова "Носорог". Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

"Носорог" Сенцова вскоре увидит мир. Фото: Юрий Григорович

Лента "Носорог" расскажет о жизни бывшего бандита. Особое внимание уделено украинскому быту 90-х годов. Такое название фильм имеет из-за главного героя, который решает действовать жестоко и безжалостно, чтобы выжить, то есть превращается в носорога. Подобное решение имеет свои последствия, но случайное знакомство может подарить герою второй шанс.

Локации для фильма нашли во Львове и Кривом Роге.

"Носорог" — довольно ожидаемая работа Сенцова, ведь съемки планировали начать еще в 2013 году. Более того, в 2012 году сценарий фильма одержал победу в конкурсном отборе кинопроектов Госагентства Украины по вопросам кино. На его счету — премии кинофестивалей из Софии (Болгария), Ереван (Армения) и Одессы. Остановить работу над фильмом пришлось из-за ареста Олега Сенцова по политическим мотивам в России.





Летом 2020 года "Носорог" получил от государства финансовую поддержку на сумму 25 млн 100 тыс. грн., о чем уже сообщали "Комментарии". Общий бюджет ленты составляет 1,65 млн евро. Дополнительную денежную помощь на создание фильма выделили немецкий кинофонд Medienboard Berlin-Brandenburg и Польский киноинститут.

Интересно, что фильм не только финансируется представителями этих государств, но и создан совместно с ними. Польская компания Apple Film Production и немецкая Ma.ja.de тесно сотрудничают над "Носорогом" с украинскими "Край кинема" и "Артхаус Трафик".

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