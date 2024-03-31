Стивен Кинг назвал единственный фильм, который он не смог досмотреть до конца

Писатель Стивен Кинг известен не только книгами, но и может похвастаться многими экранизациями своих произведений. Автор также любитель кино и часто посещает кинотеатры. Но однажды Стивен Кинг просто не смог досмотреть фильм и ушел. Это произошло с вышедшим на экраны в 2007 году боевиком "Трансформеры".



Стивен Кинг. Фото из открытых источников

Свое признание Стивен Кинг сделал, когда в социальной сети X другой писатель Линвуд Барклай написал, что не смог досмотреть фильм "Мир Юрского периода: Доминион". Кинг прокомментировал сообщение и признался, какой фильм он не смог посмотреть в кинотеатре.

"Во взрослом возрасте я вышел только из одного фильма: "Трансформеры"", — ответил Стивен Кинг и спросил, какие еще фильмы люди не смогли досмотреть в кинотеатрах.

Многие поклонники писателя отреагировали на сообщение и поделились своими отзывами. Среди указанных фильмов интернет-пользователи рассказывали, что им не понравились такие популярные фильмы, как "Миссия невыполнимая", "Сторожевые галактики", "Черная Пантера", "Матрица 4", "Люди в черном" и другие.

Интересно, что фильм Майкла Бэя "Трансформеры" вышел на экраны в 2007 году и на тот момент стал пятым кассовым фильмом собрав более 700 млн долларов, что свидетельствует о высоком зрительском интересе к истории о роботах-трассформерах. Кроме того, лента с Шая Лабафом и Меган Фокс имеет относительно хороший рейтинг на IMDB – 7 из 10.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых дорогих фильмах в истории кино.

Также "Комментарии" писали об истории похожей на фильм "Терминал". Женщина больше месяца живет в аэропорту Стамбула и не может вернуться в свою страну.











