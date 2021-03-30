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Starz закрывает один из своих фэнтезийных сериалов

Сериал закрывают после третьего сезона

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский телевизионный сериал Starz принял решение закрыть фэнтезийный драматический сериал "Американские боги" после третьего сезона.

Starz закрывает один из своих фэнтезийных сериалов

Американские боги (фото из открытых источников)

Инсайдер сообщает, что одной из причин такого решения стали низкие рейтинги кинокартины. Представители Starz поблагодарили актеров и всю съемочную группу за то, что они приняли участие в этом проекте и воплотили в жизнь эту историю. 

Известно, что основой для "Американских богов" стал одноименный роман Нила Геймана. После третьего сезона кинолента не появится на экранах, но телеканал рассматривает возможность выпуска дополнительного мини-сериала или полноценного фильма, который сможет полноценно завершить сюжетную линию. 

Сериал был сосредоточен на человеке по имени Тень, который выходит из тюрьмы на несколько дней раньше положенного срока. На воле он встречается с загадочным человеком по имени Мистер Среда, который вовлекает его в войну между "Старыми" и "Новыми" богами.

Отметим, что "Американские боги" получили похвалу за визуальный стиль и актерскую игру, а также две номинации на 69-й церемонии премии "Эмми" за лучший дизайн титров и лучшие визуальные эффекты, но не выиграли ни в одной из категорий.

Напомним, что американский видеосервис Amazon Prime Video решил не продлевать на второй сезон комедийный сериал под названием "Искатели правды". Причину закрытия киноленты не сообщили.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная стриминговая платформа Netflix решила закрыть хоррор-сериал "Тайный орден", премьера которого состоялась в 2019 году. Причину такого решения представители компании не назвали.


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Источник: https://deadline.com/2021/03/american-gods-canceled-no-season-4-starz-neil-gaiman-1234724166/
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