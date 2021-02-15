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Amazon закрывает один из своих комедийных сериалов

Премьера сериала состоялась в октябре 2020 года

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский видеосервис Amazon Prime Video решил не продлевать на второй сезон комедийный сериал под названием "Искатели правды". Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил поклонникам Ник Фрост, который является и создателем киноленты и одним из главных героев картины.

Amazon закрывает один из своих комедийных сериалов

Amazon закрыл один из своих сериалов / фото: kinopoisk

Британский актер признался, что очень расстроен тем, что сериал пришлось закрыть и сравнил завершение комедийного проекта с "ударом по яйцам". Ник Фрост отметил, что вместе с командой очень много вложил в этот сериал и ему жаль заканчивать все на незавершенной ноте. По словам создателя "Искателей правды" зрители не узнают много интересных историй о привидениях, которые планировалось показать в следующем сезоне. 

Отметим, что британский сериал стартовал в октябре 2020 года и рассказывал о группе людей, которая путешествовала по Великобритании и занималась исследованием паранормальных явлений. При помощи оборудования, которое герои киноленты создали самостоятельно, они изучали заброшенные дома, госпитали, церкви, чтобы отыскать привидения. И свои попытки они транслировали в Интернете.

Причину закрытия комедийного сериала "Искатели правды" Ник Фрост так и не сообщил.

Напомним, недавно популярный стриминговый сервис Netflix официально подтвердил, что продлил на второй сезон костюмированную драму "Бриджертоны", успешно стартовавшую в декабре 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что создатель проекта "Острые козырьки" Стивен Найт сообщил, что шестой сезон сериала станет последним, но отметил, что зрителям не стоит расстраиваться, ведь история на этом не закончится.


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