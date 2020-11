Netflix после двух сезонов закрывает еще один хоррор-сериал

Популярная стриминговая платформа Netflix, которая недавно перечислила самые популярные фильмы этого лета, решила закрыть один из своих хоррор-сериалов.

"Тайный орден" (фото из открытых источников)

Кинолента в жанре ужасы и фэнтези под названием "Тайный орден" не была продлена на второй сезон, поэтому поклонники вынуждены попрощаться с полюбившимися героями. Причину такого решения представители компании не назвали.

Известно, что в центре сюжета оказывается студент Джек, который присоединяется к членам тайного общества и начинает практиковать темную магию. Шоураннер проекта выразил сожаление насчет того, что сериал закрыли, ведь зрителей в третьем сезоне ожидала масса сюрпризов.

Стоит отметить, что премьера киноленты состоялась в марте 2017 года и получила положительные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг "Тайны Ордена" составил 100%. В июне 2020 года вышел второй сезон, и после него компания Netflix не стала продлевать историю героев.

For two seasons I was honored to work with an incredible cast and crew on The Order for @netflix. It is one of the best experiences of my career. Unfortunately, we aren't returning, but I will always cherish the memories and the props I stole. Thank you all for watching.