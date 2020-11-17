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Netflix после двух сезонов закрывает еще один хоррор-сериал

Премьера сериала состоялась в марте 2019 года

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная стриминговая платформа Netflix, которая недавно перечислила самые популярные фильмы этого лета, решила закрыть один из своих хоррор-сериалов.

Netflix после двух сезонов закрывает еще один хоррор-сериал

"Тайный орден" (фото из открытых источников)

Кинолента в жанре ужасы и фэнтези под названием "Тайный орден" не была продлена на второй сезон, поэтому поклонники вынуждены попрощаться с полюбившимися героями. Причину такого решения представители компании не назвали.

Известно, что в центре сюжета оказывается студент Джек, который присоединяется к членам тайного общества и начинает практиковать темную магию. Шоураннер проекта выразил сожаление насчет того, что сериал закрыли, ведь зрителей в третьем сезоне ожидала масса сюрпризов.

Стоит отметить, что премьера киноленты состоялась в марте 2017 года и получила положительные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг "Тайны Ордена" составил 100%. В июне 2020 года вышел второй сезон, и после него компания Netflix не стала продлевать историю героев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Netflix решил закрыть подростковый телесериал-хоррор "Леденящие душу приключения Сабрины". 


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