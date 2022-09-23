Первый эпизод сериала "Друзья" вышел на экраны 22 сентября 1994 года. И сразу получил чрезвычайную популярность. Всего сериал "Друзья" получил 10 сезонов, в которых было снято 236 серий. Транслировался в эфире с 1994 по 2004 годы. Последний эпизод вышел в эфир 6 мая 2004 года, и его одновременно просмотрели более 51 миллиона зрителей.

Сериалу "Друзья" исполняется 28 лет с момента выхода первой серии. Фото с открытых источников

За 10 лет трансляции сериал "Друзья" получил множество престижных наград, среди которых: 6 "Эмми", "Золотой глобус" и 56 других наград и 152 номинации. Его до сих пор смотрят на многих каналах в разных уголках мира.

Первый вышедший эпизод 22 сентября показывает нам, как несколько друзей сидят в кафе Central Perk и к ним врывается Рэйчел, девушка, которая бросила своего будущего мужа перед алтарем и решила начать новую самостоятельную жизнь. Теперь она будет жить у подруги детства Моники, работающей поваром и любящей порядок в собственной квартире.

Напротив квартиры Моники и Рэйчел живут Чендлер Бинг – компьютерный программист с великолепным чувством юмора и Джои Триббиани – забавный актер, который постоянно в поисках работы.

Еще двое друзей — это Фиби Буффе, бывшая соседка Моники по комнате, которая работает массажисткой и обладает специфическим чувством юмора. Росс, брат Моники, палеонтолог, которого покинула супруга ради другой дамы.

Все шесть друзей вместе проводят свободное время в кафе Central Perk или на одной из квартир и попадают в разные забавные жизненные ситуации.

Интересно, что актеры сериала также дружат и вне съемочной площадки. Время от времени они публикуют общие фотографии в своих соцсетях. Тогда у них много комментариев от своих фанатов.

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