Кинобизнес постоянно увеличивает свои доходы, в 2024 году ожидается, что доход на рынке кино достигнет 81 млрд долларов. Это помогает киностудиям тратить еще больше денег на создание новых фильмов, привлекать новые технологии и платить высокие зарплаты режиссерам и актерам. Портал "Комментарии" подготовил рейтинг самых дорогих фильмов.



Самые дорогие фильмы в истории кино

10. Лига справедливости (2017) – 300 млн долларов





Компания DC собиралась выпустить фильм со своими супергероями и сместить Marvel. Проблемы с фильмом "Лига справедливости" начались еще в начале производства, когда Зак Снайдер покинул кресло режиссера, а его место занял Джосс Видон, фактически переснявший большинство сцен. Таким образом, бюджет фильма с несколькими известными звездами достиг 300 млн долларов, что при кассовых сборах в 655 млн считаются не очень хорошим показателем. А фанаты кино указывают, что 20 млн долларов из бюджета фильма было использовано на неудачную попытку стереть усы у Генри Кавилла.

9. Мстители: Война бесконечности (2018) – 325 млн долларов





В противоположность DC, компания Marvel, вложившая в фильм "Мстители: Война бесконечности" 325 млн долларов смогла получить кассовые сборы более чем в 2 млрд долларов. Несмотря на то, что рынок супергероики перенасыщен, этот фильм, скорее всего, войдет в историю как один из лучших и насыщенных экшном фильмов о супергероях всех времен.

8. Форсаж 10 (2023) – 340 млн долларов





Серия фильмов "Форсаж" находится на рынке более 20 лет и пытается в новом фильме сделать гонки еще более увлекательными, а трюки впечатляющими для зрителей. Кроме того, главные актеры "Форсажа" стали звездами Голливуда и нуждаются в больших контрактах. Около 100 млн бюджета фильма это зарплаты актеров, в частности Вин Дизель получил около 20 млн. Другие расходы – это потспродакш и съемки в разных уголках мира, в частности в Италии, Великобритании, Португалии и США.

7. Аватар: Путь воды (2022) – 350 млн долларов





Продолжение культового фильма Джеймса Камерона "Аватар" обошлось в 350 млн долларов. И фильм в полной мере отразил такие расходы, ведь смог собрать 2,3 млрд долларов в прокате, что позволило занять "Аватар: Путь воды" третье место по кассовым сборам среди всех фильмов. В фильме использованы многие спецэффекты CGI и ему подобные. Кроме того, пандемия коронавируса приостановила производство, что повысило затраты из-за новых протоколов и внедрения тестов.

6. Мстители: Завершение (2019) – 356 млн долларов





Сага бесконечности подошла к своему эпическому концу в фильме "Мстители: Завершение". Фильм имел большой актерский состав с более чем 60 актерами и большинством главных персонажей предыдущих фильмов. По слухам почти половина – 150 из 356 млн долларов бюджета фильма ушло на их зарплату. Однако такие расходы это оправдали, ведь "Мстители: Завершение" собрал 2,7 млрд долларов и стал вторым самым кассовым фильмом.

5. Мстители: Эра Альтрона (2015) – 365 млн долларов





Может стать неожиданностью, но фильм "Мстители: Эра Альтрона" считается самым дорогим в студии Marvel. Компания выделила на его производство 365 млн долларов. В отличие от большинства современных фильмов Marvel, почти полностью снимаемых в студии, "Мстители: Эра Альтрона" снималась во многих местах по всему миру, в частности в Южной Корее, Италии, Бангладеш, Великобритании и США. Кроме того, финальная битва нуждалась в большом количестве визуальных спецэффектов, поскольку снималась в вымышленной стране Соковия.

4. Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011) – 379 млн долларов





"Пираты Карибского моря: На странных берегах" имел рекордный бюджет в кино на 2011 год – 379 млн долларов. Студия отказалась от нескольких главных героев, в том числе Киры Найтли и Орландо Блума, однако согласилась заплатить Джонни Деппу 55 млн долларов. Помимо зарплаты большой бюджет фильма объясняется съемкой преимущественно 3D-камерами, которая оказалась дороже обычной, а также фильмированием кино в четырех местах (Пуэрто-Рико, Калифорния, Гавайи и Великобритания) и на море.

3. Звездные войны: Скайуокер. Восхождение (2019) – 416 млн долларов





Производство последней части трилогии-продолжения "Звездных войн" потерпело неудачи в самом начале из-за трагической потери Керри Фишер. Кроме того, в последнюю минуту режиссера Колина Треворроу заменил Джей Джей Абрамс. При бюджете 416 млн долларов третья часть "Звездных войн" собрала более миллиарда. Однако это было значительно ниже ожиданий студии Disney. Кроме того, фильм получил отрицательную реакцию от фанатов популярной саги. После этого киностудия сосредоточилась на выпуске сериалов из мира "Звездные войны".

2. Мир Юрского периода 2 (2018) – 432 млн долларов





Один из самых больших бюджетов в истории кино у фильма "Мир Юрского периода 2" — 432 млн долларов. Он обусловлен обилием использования визуальных эффектов для рисования динозавров. Несмотря на то, что картинка качественная, фанаты раскритиковали фильм за плоский сюжет. Эта часть считается самой слабой во всей франшизе "Парк Юрского периода".

1. Звездные войны: Пробуждение силы (2015) – 447 млн долларов





Самым дорогим фильмом всех в истории кино считается "Звездные войны: Пробуждение силы", бюджет которого составляет 447 млн долларов. После того, как Disney купил Lucasfilm в 2012 году, сразу началась работа над новой трилогией "Звездных войн". Disney решил вложить большие средства, ведь компания ожидала, что удачное возвращение джедаев на большой экран обеспечит успех и последующим фильмам. Большинство съемок проходило на площадках, построенных на Pinewood Studios в Великобритании. Кроме того, фильм снимался в Исландии, Абу-Даби, Ирландии и других местах, что с расходами на графике объясняет большой бюджет фильма "Звездные войны: Пробуждение силы", который в прокате смог заработать более 2 млрд долларов.

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