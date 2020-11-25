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Какой фильм 2020 года стал рекордсменом стрим-сервиса Hulu

Конкретные цифры представители Hulu озвучивать не спешат

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский стриминговый сервис Hulu назвал фильм 2020 года, который стал самым популярным за всю историю существования платформы. 

Какой фильм 2020 года стал рекордсменом стрим-сервиса Hulu

Кадр из фильма "Взаперти"

Речь идет о триллере "Взаперты", премьера которого состоялась 20 ноября. Кинолента за первый уикенд проката побила рекорд по просмотрам и получила высокие оценки от мировых кинокритиков, которые похвалили, как актерский состав, та и оригинальный сюжет. 

Точных цифр по просмотрам представители Hulu пока не называют, но они очень рады тому, что выкупили права на прокат этого фильма в США. Триллер стал одним из самых обсуждаемых в социальной сети Twitter.

Сначала киноленту, режиссером которой выступил Аниш Чаганти, хотели выпустить в международный прокат ко Дню матери, но пандемия коронавируса нарушила все планы. Впрочем, в кинотеатрах она вскоре будет доступна. 

В центре сюжета "Взаперты" оказывается мать, которая воспитывает и растит свою дочь, прикованную к инвалидному креслу, в полной изоляции от мира. И в один момент девочка начинает понимать, что вокруг происходит что-то странное.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Netflix назвал самый популярный мини-сериал 2020 года.


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Источник: https://deadline.com/2020/11/run-sarah-paulson-hulu-movie-record-most-watched-ever-1234621324/
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