Какой фильм 2020 года стал лучшим по версии кинокритиков Голливуда

Ежегодно Ассоциация кинокритиков Голливуда награждает за лучшие достижения в области киноиндустрии. Несколько дней назад церемония прошла в онлайн-формате и победу в номинации "Лучший фильм" 2020 года одержал триллер "Девушка, подающая надежды".

Назван лучший фильм 2020 года (фото из открытых источников)

Основатель Hollywood Critics Association (HCA) Скот Мензель отметил, что 2020 год оказался трудным для всех сфер деятельности, в том и числе и для киноиндустрии. Но создатели кинолент и студии делали все возможное, чтобы найти новые способы представить свои фильмы зрителям.

Также он отметил, что кинокартины, одержавшие победу, стали, по его мнению, одними из самых увлекательных и разнообразных.

Итак, лучшим фильмом стал "Девушка, подающая надежды", мировая премьера которого состоялась в январе 2020 года. В центре сюжета оказывается красивая и умная девушка Кэсси, которой из-за трагического инцидента пришлось бросить учебу в престижном колледже. Теперь она ведет двойную жизнь и уверена, что нет ничего соблазнительнее, чем месть.

К слову, актриса Кэри Маллиган, которая сыграла в триллере главную роль получила награду в номинации "Лучшая женская роль".

Среди кинокартин Ассоциация голливудских кинокритиков отметила также "Хищные птицы" (Лучший экшн), "Палм-Спрингс" (Лучшая комедия), "Человек-невидимка" (Лучший фильм ужасов) и другие.

Напомним, американский стриминговый сервис Hulu назвал фильм 2020 года, который стал самым популярным за всю историю существования платформы.

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