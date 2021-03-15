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Не «Мстители»: какой фильм стал самым кассовым в истории

Этот фильм повторно показали в Китае

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Научно-фантастическую киноленту "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона повторно показали в Китае, и это помогло ей снова стать самой кассовой в истории кинематографа.

Не «Мстители»: какой фильм стал самым кассовым в истории

Назван самый кассовый фильм в истории (фото из открытых источников)

Известно, что премьера "Аватара" состоялась в 2009 году и произвела настоящий фурор. Кассовые сборы фильма составили тогда 2,78 млрд долларов. Научно-фантастическая кинокартина обошла в рейтинге "Титаника", который был лидером по сборам в течение 12 лет. "Аватару" же удалось удержать первенство до 2019 года, пока на экраны не вышел супергеройский фильм "Мстители: Финал" — он заработал 2,79 млрд долларов. 

Но Джеймс Кэмерон решил вернуть "Аватару" первое место, поэтому в марте текущего года запустил киноленту в повторный прокат в Китае. И за короткое время она собрала плюс еще 8,9 млн долларов, отодвинув тем самым "Мстителей". Оба фильма принадлежат компании Disney.

Создатели "Мстителей: Финал" братья Руссо уже поздравили Джеймса Кэмерона с победой "Аватара". Впрочем, о том, что научно-фантастический фильм вернет себе первенство, заговорили сразу, как только стало известно, что его планируют запустить в повторный прокат.

Отметим, что сейчас весь мир ожидает продолжение "Аватара", которое должно было выйти на экраны в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса, релиз был отложен до 2020 года. Соответственно, третья часть выйдет в 2024, четвертая — в 2026 и пятая — в 2028 году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сентябре 2020 года режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что съемки "Аватара-2" завершены. Теперь остается дождаться пока киноленту смонтируют.


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Источник: https://deadline.com/2021/03/avatar-overtakes-avengers-endgame-highest-grossing-film-all-time-worldwide-box-office-china-james-cameron-disney-1234713788/?fbclid=IwAR0B8HJ5S_Uh5gwUIwizif2F5CZ9fkbPCbUpNG8jjUVDRIh8m_yeGpwqlVc
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