Релиз «Аватара 2» отложен: сколько зрителям ждать новой части

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В мае 2020 года стало известно о том, что Новая Зеландия, где проходили съемки новых частей "Аватара", возобновила производство кино. Зрители надеялись, что премьера фильма состоится в запланированный срок, несмотря на сложность работы из-за пандемии коронавируса. Однако, релиз пришлось отложить на целый год. Такую информацию предоставило издание The Hollywood Reporter.

Киностудия Walt DIsney отказалась от своих планов выпустить фантастический фильм "Аватар 2" в декабре 2021 года и перенесла его премьеру на 2022.

Соответствующим образом были изменены и прокатные графики всех последующих частей проекта - "Аватар 3" - на 20 декабря 2024, "Аватар 4" - на 18 декабря 2026, "Аватар 5" - на 22 декабря 2028 года.

"Нет никого более разочарованного этой задержкой, чем я", - прокомментировал режиссер фильма Джеймс Кэмерон - Чего большинство из вас, вероятно, не знает, так это того, что пандемия все еще мешает нам возобновить большую часть нашей работы по проведению виртуальных съемок в павильонах в Лос-Анджелесе. Эта работа так же важна для фильмов, как и натурные съемки".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько создатели "Аватара" потратят на производство новых частей фильма.

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