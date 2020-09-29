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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Съемки фильма "Аватар-2" завершены
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Съемки фильма "Аватар-2" завершены

Теперь остается дождаться, пока фильм смонтируют

сегодня, 01:54
Автор:

Владимир Лавский

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о завершении съемок "Аватара-2". Об этом сообщает портал Cinema Blend.

Съемки фильма "Аватар-2" завершены

"Буквально на днях мы завершили съемки второй части "Аватара". Однако работа на площадках и локациях продолжается. Мы сразу хотим доснять и "Аватара-3", а потом уже работать над монтажом. В общем, могу сказать, нам осталось где-то 5%, чтобы "добить" третью часть", — признался Кэмэрон. 

Ориентировочная дата выхода второй части фильма запланирована на 16 декабря 2021 года.

Как ранее сообщали "Комментарии", съемки данных картин были задержаны из-за пандемии COVID-19.

Съемки продолжений "Аватара" приостановили после введения карантина, а Джеймс Кэмерон и продюсер серии Джон Ландау продолжили работу над визуальными эффектами в США. 

Из-за карантина по всему миру, вызванного распространение пандемии коронавируса, многие киностудии были вынуждены отменить или перенести даты премьер своих проектов, среди которых Disney, Lionsgate, Warner Bros. и многие другие.



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