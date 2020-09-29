Съемки фильма "Аватар-2" завершены

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Владимир Лавский
Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о завершении съемок "Аватара-2". Об этом сообщает портал Cinema Blend.
Ориентировочная дата выхода второй части фильма запланирована на 16 декабря 2021 года.
Как ранее сообщали "Комментарии", съемки данных картин были задержаны из-за пандемии COVID-19.
Съемки продолжений "Аватара" приостановили после введения карантина, а Джеймс Кэмерон и продюсер серии Джон Ландау продолжили работу над визуальными эффектами в США.
Из-за карантина по всему миру, вызванного распространение пандемии коронавируса, многие киностудии были вынуждены отменить или перенести даты премьер своих проектов, среди которых Disney, Lionsgate, Warner Bros. и многие другие.
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