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Назван лучший фильм по версии премии BAFTA-2021

Представители Британской академии кино и телевизионных искусств назвали киноленту, победившую в номинации «Лучший фильм»

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В ночь на 12 апреля в Лондоне состоялась 74-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в области британского и мирового кинематографа за 2020 год. И победу в номинации "Лучший фильм" одержала драматическая кинолента "Земля кочевников".

Назван лучший фильм по версии премии BAFTA-2021

Назван лучший фильм по версии премии BAFTA-2021 (фото из открытых источников)

Этот фильм стал триумфатором вечера, поскольку получил четыре статуэтки из семи номинаций.  "Земля кочевников" стала лучшим фильмом, а также одержала победу в категориях: "Лучший режиссер" (Хлоя Чжао), "Лучшая женская роль" (Фрэнсис МакДорманд) и "Лучшая операторская работа".

Отметим, что премьера "Земли кочевников" состоялась 11 сентября 2020 года на 77-м Венецианском кинофестивале, где она завоевала главный приз — "Золотого льва". Сюжет киноленты разворачивается вокруг 60-летней женщины Ферн, которая остается без работы, к тому же ее лишают жилья. Все это происходит на фоне экономического кризиса, когда в маленьком городке, где проживала женщина закрывается единственное предприятие. И что же ей делать? Ферн садится в фургон и отправляется в дорогу, осознавая, что впереди неизведанное, а позади остается вся жизнь.

Фильм получил всеобщее признание от критиков за режиссуру, сценарий, монтаж, операторскую работу и актерскую игру, в особенности Фрэнсис Макдорманд. А Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили "Землю кочевников" в список десяти лучших фильмов 2020 года.

Напомним, что основатель компании SpaceX Илон Маск назвал фильм 2021 года, который его больше всего впечатлил. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что назван лучший фильм 2020 года по версии Rotten Tomatoes.


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