Илон Маск назвал фильм 2021 года, который его впечатлил

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Светлана Шкурупий
В свободное время американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск охотно просматривает новые киноленты и делится своими впечатлениями. Не обошел он вниманием и фантастический боевик "Годзилла против Конга".
Какой фильм 2021 года впечатлил Илона Маска (фото из открытых источников)
На своей странице в Twitter миллиардер сделал пост, в котором рассказал, какие эмоции вызвала у него эта киноновинка.
Под теорией заговоров, вероятно, американский предприниматель имел в виду теорию пустотности Земли. По мнению некоторых ученых, под землей могут быть неизведанные формы жизни.
Известно, что премьеру фантастического боевика несколько раз переносили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но лента все же вышла в прокат и произвела настоящий фурор.
На данный момент она показывает лучший результат на старте с начала карантина. Например, в Северной Америке за первые три дня "Годзилла против Конга" в домашнем прокате собрала более 32 миллионов долларов, а за первый уикенд проката в США — 48,5 миллиона долларов.
Фильм рассказывает о противостоянии двух последних активных титанов на поверхности земли — Годзиллы и Конга. Мифические гиганты сойдутся в зрелищной битве, а судьба человечества будет висеть на волоске.
Напомним, что телеканал HBO снимет мини-сериал о компании SpaceX Илона Маска. В нем будет рассказываться, как американский предприниматель хочет воплотить в жизнь свою главную мечту – колонизировать другие планеты.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "король ужасов" Стивен Кинг рассказал, что в течение 2020 года посмотрел множество сериалов, но один из них поразил его до глубины души. Что это за кинолента, узнайте в нашем материале.
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