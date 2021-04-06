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Илон Маск назвал фильм 2021 года, который его впечатлил

Миллиардер Илон Маск назвал киноленту 2021 года, которая ему очень понравилась

сегодня, 21:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В свободное время американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск охотно просматривает новые киноленты и делится своими впечатлениями. Не обошел он вниманием и фантастический боевик "Годзилла против Конга".

Илон Маск назвал фильм 2021 года, который его впечатлил

Какой фильм 2021 года впечатлил Илона Маска (фото из открытых источников)

На своей странице в Twitter миллиардер сделал пост, в котором рассказал, какие эмоции вызвала у него эта киноновинка.

"Годзилла против Конга" – такой впечатляющий! Самый безумный фильм, который я видел! Любовное послание последователям теории заговоров! И все же конец фильма довольно трогательный", – написал Илон Маск.

Под теорией заговоров, вероятно, американский предприниматель имел в виду теорию пустотности Земли. По мнению некоторых ученых, под землей могут быть неизведанные формы жизни.

Известно, что премьеру фантастического боевика несколько раз переносили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но лента все же вышла в прокат и произвела настоящий фурор.

На данный момент она показывает лучший результат на старте с начала карантина. Например, в Северной Америке за первые три дня "Годзилла против Конга" в домашнем прокате собрала более 32 миллионов долларов, а за первый уикенд проката в США — 48,5 миллиона долларов. 

Фильм рассказывает о противостоянии двух последних активных титанов на поверхности земли — Годзиллы и Конга. Мифические гиганты сойдутся в зрелищной битве, а судьба человечества будет висеть на волоске.

Илон Маск назвал фильм 2021 года, который его впечатлил - фото 2

Напомним, что телеканал HBO снимет мини-сериал о компании SpaceX Илона Маска. В нем будет рассказываться, как американский предприниматель хочет воплотить в жизнь свою главную мечту – колонизировать другие планеты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "король ужасов" Стивен Кинг рассказал, что в течение 2020 года посмотрел множество сериалов, но один из них поразил его до глубины души. Что это за кинолента, узнайте в нашем материале.


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