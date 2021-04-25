Назван худший фильм года по версии «Золотой малины»

Перед церемонией вручения престижной кинопремии "Оскар", в США выбрали лауреатов антипремии "Золотая малина". И статуэтка в номинации "Худший фильм года" получила документальная картина "Абсолютное доказательство".

Золотая малина / JoBlo

Известно, что фильм рассказывает о теории заговора, согласно которой, скандальные выборы в США в 2020 году были "украдены" у Трампа китайскими хакерами. Победу на них одержал Джо Байден. Конкуренцию "Абсолютному доказательству" в категории "Худший фильм" составили: "365 дней", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Остров фантазий" и "Мьюзик".

Кроме этого, "Золотую малину" за роль в "Абсолютном доказательстве" получил Майк Линделл — американский бизнесмен, сторонник и советник экс-президента США Дональда Трампа. Он был признан "Худшим актером года". А вот известная актриса Кейт Хадсон стала "худшей" за игру в американском музыкально-драматическом фильме "Мьюзик". Антипремию за этот фильм получила и певица Сиа, которая была режиссером проекта.

В категории "Худший сценарий" победил фильм "365 дней", а "Худшим ремейком" признали комедию "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", главную роль в котором сыграл Роберт Дауни — младший. Ну, и 2020 год получил отдельную награду, как "Худший календарный год в истории".

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