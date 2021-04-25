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Назван худший фильм года по версии «Золотой малины»

В США вручили антипремию «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа: какой фильм стал худшим

сегодня, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Перед церемонией вручения престижной кинопремии "Оскар", в США выбрали лауреатов антипремии "Золотая малина". И статуэтка в номинации "Худший фильм года" получила документальная картина "Абсолютное доказательство".

Назван худший фильм года по версии «Золотой малины»

Золотая малина / JoBlo

Известно, что фильм рассказывает о теории заговора, согласно которой, скандальные выборы в США в 2020 году были "украдены" у Трампа китайскими хакерами. Победу на них одержал Джо Байден. Конкуренцию "Абсолютному доказательству" в категории "Худший фильм" составили: "365 дней", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Остров фантазий" и "Мьюзик".

Кроме этого, "Золотую малину" за роль в "Абсолютном доказательстве" получил Майк Линделл — американский бизнесмен, сторонник и советник экс-президента США Дональда Трампа. Он был признан "Худшим актером года". А вот известная актриса Кейт Хадсон стала "худшей" за игру в американском музыкально-драматическом фильме "Мьюзик". Антипремию за этот фильм получила и певица Сиа, которая была режиссером проекта. 

В категории "Худший сценарий" победил фильм "365 дней", а "Худшим ремейком" признали комедию "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", главную роль в котором сыграл Роберт Дауни — младший. Ну, и 2020 год получил отдельную награду, как "Худший календарный год в истории".

Напомним, что голливудский блокбастер "Годзилла против Конга" стал настоящим рекордсменом мирового проката за время пандемии коронавируса. Кассовые сборы киноленты уже превысили 390 миллионов долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что назван лучший фильм по версии премии BAFTA-2021. Что это за кинолента, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://editorial.rottentomatoes.com/article/razzie-awards-2021-winners/
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