Простой сюжет, зрелищность и хайп: в чем секрет небывалого успеха сериала "Игра в кальмара"

В чем секрет невероятного успеха южнокорейского сериала "Игра в кальмара", который сейчас возглавляет рейтинг Netflix? О чем говорит подобная поддержка зрителями именно этого сюжета? Можно ли в Украине создать что-то подобное, что тоже "порвало" бы все рейтинги? Способны ли подобные сериалы (о социальной несправедливости) как-то повлиять на общее мироустройство? Портал "Комментарии" разбирался в этом с экспертами.

Игра в кальмара - фото из открытых источников

В конце концов, речь идет о том, что на кон ставят человеческие жизни. А такие сюжеты всегда вызывают повышенный интерес

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова отмечает:



"Бытует мнение, что эта новинка – компиляция таких популярных проектов как "Голодные игры", "Бумажный дом" и подобных. В "Игре в кальмара", действительно, есть определенные штампы, которые нравятся людям, смотревшим подобные сериалы об играх на выживание. Но есть и свои изюминки".

Так, в "Игре в кальмара" нет откровенной любовной линии, зато очень хорошо выписаны типы героев. А то, что на них влияет, является достаточно интернациональным, подчеркивает медиаэксперт.

"Кроме того, мы видим хорошую сюжетную линию, операторскую, сценарную, режиссерскую работу. И концовки игр или серий сделаны хорошо, ярко, заставляя расчувствоваться даже очень сдержанных людей. Взаимоотношения, принципы, логика – цепляет многое. Хорошо раскрыты ключевые персонажи, логика их поступков, характеры. Ну и, в конце концов, речь идет о том, что на кон ставят человеческие жизни. А такие сюжеты всегда вызывают повышенный интерес", – поясняет Татьяна Попова.

По ее мнению, на рекордные просмотры "Игры в кальмара" повлияло также то, что сейчас нет подобного достаточно яркого проекта, которые вышел бы сразу весь – полным набором серий, как это принято на Netflix.

"То же "Основание" по фантастической саге Айзека Азимова – достаточно громкий и ожидаемый проект, снятый Apple TV+, выходит с 24 сентября по серии в неделю. Учитывая, что в первом сезоне будет 10 серий, завершится он лишь в ноябре. То есть, нет ярких, вышедших "полным комплектом" сериалов. Учитывая все эти факторы, "Игра в кальмара" просто ворвалась в нашу жизнь, завоевав массу поклонников. Так что явно будет второй сезон. А, возможно, и последующие", – прогнозирует эксперт.

Татьяна Попова уверена, что в Украине тоже могли бы создать нечто подобное, что "порвало" бы все мировые рейтинги. Но проблема, по ее мнению, в том, что у нас превалирует неверие в собственные силы.

А потом были успехи лент Сергея Лозницы, Наримана Алиева. Еще пример. Всё в тех же Каннах несколько лет назад я общалась с представителем одной крупной музыкальной компании, которая записывает и ведет крупных исполнителей. На мой вопрос, почему они не работают с украинскими исполнителями, мне ответили, что у нас якобы не с кем работать, – отмечает Татьяна Попова. – А некоторое время спустя клипы украинских MARUV и KAZKA начали набирать десятки, а то и сотни миллионов просмотров". "Я помню, когда в 2007 году мы получали первый в истории Украины шорт-лист в Каннах. Председатель тогдашней рекламной коалиции при поездке туда, говорила, что мы – "маленькие львята". Я была немного обижена этим, потому что была уверена, что наша работа, как минимум, войдет в шорт-лист. А она вошла даже в 100 лучших работ.

По словам эксперта, безусловно, нужно соответствующее финансирование, специальное налогообложение для представителей креативных индустрий. И есть уже соответствующие шаги в данном направлении.

"У нас ведь на самом деле дешево снимать. Огромное количество актеров (в том числе англоязычных), локаций, талантливых сценаристов и режиссеров. Нужно просто работать и верить в себя. И я уверена, что украинцы способны снять коммерческий шедевр, подобный "Игре в кальмара". Или даже лучше", – резюмирует Татьяна Попова.

"Игра в кальмара" не меняет мир, но показывает, как меняется сам мир

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что "ИвК" стала синергией сразу нескольких современных трендов.

Во-первых – это нарастающая популярность южнокорейской культуры среди молодого поколения.

Во-вторых – укрепление позиции стриминговых сервисов во главе с Netflix с 2020-го коронавирусного года.

В-третьих – молниеобразное распространение хайповой темы в социальных сетях и желание пользователей приобщиться к обсуждаемой теме, почувствовать себя "на волне".

"Ну и, конечно, же продуманное использование авторами сериала простой вирусной атрибутики, понятного незакрученного сюжета, незамысловатого цепляющего музыкального ряда, – отмечает эксперт. – Считаю, что зрители шли к малым экранам не столько из-за сюжета. Всё же здесь сыграла народная поговорка, что "встречают по одёжке". Тем не менее, заложенные в сериале идеи благодаря подаче могут найти отклик в сердцах широких масс, пустив свои корни. Одни видят здесь критику капитализма, я же больше склонен к тому, что автор разбивает в пух и прах корпоративную культуру, показывает алчность транснациональных корпораций".

По словам Игоря Чаленко, с чем-то схожим в далёком 1987 году выступил нидерландский режиссер Пол Верховен с оригинальным "Робокопом".

"Более того, в "Игре в кальмара" виден яркий акцент на якобы двуличность западной культуры. Удивительно, что подобное снято не в Китае, а в Южной Корее, взращенной США после войны 1950-1953 годов, тем более продукт дал возможность буквально озолотиться американской стриминговой компании. "Игра в кальмара" не меняет мир, но показывает, как меняется сам мир. Это зеркало психологического состояния социума в ХХІ веке", – подчеркивает эксперт.

Он также акцентирует: удивительно то, что мы все принимаем эти правила современности и становимся буквально игроками со своими номерами в своеобразной "ИвК".

Все любят хлеб и зрелища, а кровожадность визуального ряда лишь усиливает эффект

Медийный фотограф, работавший со многими отечественными звездами, эксперт ряда телепроектов Вадим Яцун считает, что успех "Игры в кальмара" зиждется на прорисованных линях и характерах героев.

"Сценаристы постарались сделать героев яркими и понятными каждому, в процессе просмотра узнаёшь много о них и привязываешься, – поясняет он. – Поддержка же со стороны зрителя говорит о том, что все любят хлеб и зрелища, а кровожадность визуального ряда лишь усиливает эффект. Всё как во времена древней Греции! Несмотря на то, что мы все выросли, мы не перестали любить игры. Но вместе с нами выросли и ставки!".

Вадим Яцун не думает, что в Украине возможно повторить успех "ИвК" – в силу недостатка бюджета в индустрии.

"Что касается того, изменит ли сериал как-то мировосприятия – нет и точка! Послезавтра все забудут об этом сериале, так устроен мир", – резюмирует медийный фотограф.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, о чем может быть второй сезон сериала "Игра в кальмара".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!