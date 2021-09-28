Сериал "Игра в кальмара" возглавил рейтинг Netflix: сюжет и трейлер (ВИДЕО)



















Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным из десяти кинолент на платформе Netflix. Его премьера состоялась 17 сентября и сериал сразу же занял второе место в десятке, а вскоре возглавил список, передает OBOZREVATEL.

Сериал "Игра в кальмара" - фото из открытых источников

Известно, что сериал был снял режиссером Хваном Дон-хеком из Южной Кореи, а сама работа создана в духе голливудской франшизы "Голодные игры". Зрителю показывают девять эпизодов, где герои принимают участие в опасных и смертоносных шести раундах соревнований, а с каждым этапом уровень сложности игры растет. Участники соперничают за главный приз — порядка 40 миллионов долларов.

Сериал рассказывает о 456 людях, имеющих трудности с финансами, которые соглашаются принять участие в опасной игре на выживание. Тот, кто пройдет все испытания и одержит победу, получит 45,6 млрд вон. Однако ставки опасного соревнования смертельно высоки.

Напомним, что знаменитая грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, которая в свое время одержала немало побед в данном виде спорта, подала иск против Netflix. В заявлении сказано, что в популярном сериале "Ход королевы", который долгое время держался на первых местах во многих рейтингах, в частности и на Netflix, о Ноне Гаприндашвили вспомнил шахматный комментатор в речи о главной героине сериала Бет Хармони. Он заявил, что шахматистка никогда не играла против противоположного пола.

Ранее в материале издания "Комментарии" также сообщалось, что трем бывшим инженерам-программистам компании объявлено обвинение в торговле конфиденциальной информацией о росте абонентов Netflix. Одного из программистов подозревают в организации схемы торговли непубличной информацией Netflix. Правонарушения были совершены в течение нескольких лет, с 2016 до 2019 года. От продажи данных мужчины якобы получили 3 миллиона долларов США.

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