Мультфильмы для взрослых: что посмотреть

Мультфильмы могут быть интересны не только детям. 15 лучших полнометражных мультфильмов для взрослых могут вас заинтересовать и увлечь. необычной графикой, замысловатыми сюжетами. Об этом пишет Лайфхакер.

Скрин с видео, фото Facebook

Среди рекомендуемых мультфильмов такие: Приключения кота Фрица, Дикая планета, Поп‑Америка, Тяжёлый металл, Акира, Параллельный мир, Пробуждение жизни, Освободите Джимми, Персиполис, Вальс с Баширом, Метропия, Мэри и Макс, Ронал‑варвар, Аномализа, Полный расколбас. Это и комедии, и драмы, и фэнтези, и боевики, и научная фантастика.

Фильмы сняты в разные годы, начиная с 1972 до 2016 года. Среди них много мультфильмов американского производства, европейских стран.

К примеру, Метропия — фильм о будущем, где европейские города связаны между собой сетью метро. Это история двух сердец, которые врядли будут вместе. Для создания мультфильма персонажей рисовали через программу из настоящих фотографий.

А вот мультфильм Мэри и Макс затрагивает далеко недетские темы дискриминации, одиночества, проблемы коммуникации между людьми. Фильм Аномализа рассказывает зрителю грустную историю стареющего мужчины, у которого наблюдается кризис среднего возраста. Главный герой болен — ему кажутся все люди с одинаковым лицом, но вдруг он встречает женщину с уникальной внешностью.



Как сообщал портал "Комментарии", игры из сериала "Игра в кальмара" были воспроизведены в реальной жизни, а за победу было назначено денежное вознаграджение.

Также мы писали, что мультсериал "Аркейн", снятый по мотивам игры League of Legends, получил многочисленную армию поклонников из-за хорошей графики и интересной истории. Этот сериал уже сместил с пьедестала нашумевшую "Игру в кальмара".







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!