Денежный приз в долларах: «Игру в кальмара» воспроизвели в реальной жизни (Видео)



















Детские игры как в сериале "Игра в кальмара" воспроизвели в реальной жизни, однако вместо крови и смертей там смех и веселые разговоры. Победитель получил денежный приз. Количество участников такое же — 456 человек. Об этом пишет AIN.



Сериал "Игра в кальмара", фото Facebook

Команда YouTube-канала MrBeast воспроизвела девочку-робота и все локации из сериала. Участников одели в такую же спортивную форму, персонал – в розовую. Для игр использовали музыку и таймеры. Даже комнату, где жили участники, воспроизвели в таком же виде.



В реальной жизни призовой фонд — $456 000. Все игры воспроизведены как в сериале, однако с мерами безопасности для участников. Поэтому ни один человек не пострадал. Участники прошли шесть игр и в конце победитель был один. Создание локаций и съемки реальной игры обошлись в несколько миллионов долларов. Участники игр были довольны такой возможностью играть по мотивам любимого сериала.

Напомним, что сериал "Игра в кальмара" стал самой популярной кинолентой на Netflix. Сериал уже просмотрели более 111 млн человек. Прибыль от его проката оценивается в $890 миллионов долларов США.



Однако уже появился новый сериал, возглавивший рейтинг на Netflix и сместивший "Игра в кальмара" из пьедестала. Мультсериал "Аркейн", снятый по мотивам игры League of Legends, получил многочисленную армию поклонников из-за хорошей графики и интересной истории.

Как сообщал портал "Комментарии", в "Игре в кальмаре" будет новый сезон, об этом сообщили режиссеры проекта. Сериал уже стал популярнее "Игры престолов" по количеству просмотров в YouTube и реакций зрителей.



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